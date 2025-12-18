Jueza Vivian Polanía es hallada sin vida junto a su bebé de dos meses en Colombia

En la tarde de este miércoles, 17 de diciembre, las autoridades colombianas reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la jueza Vivian Polanía en su apartamento en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. La jueza de control de garantías fue encontrada junto a su bebé, de solo dos meses de nacido, quien fue trasladado de inmediato a un centro médico.

El coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, reveló que el hallazgo ocurrió tras la llamada de un vigilante del edificio en el que vivía la jueza, quien se comunicó con las autoridades solicitando apoyo.

Ojeda entregó nuevos detalles del caso y explicó cómo se encontraba el apartamento de la togada cuando la Policía ingresó.

Así fue el hallazgo del cuerpo sin vida de la jueza

En diálogo con Blu Radio, el coronel Ojeda detalló que el vigilante del edificio se comunicó con la Policía sobre las 5:30 p. m. Cuando las autoridades llegaron al lugar, ya hacían presencia la madre de la jueza, un cerrajero y el hombre encargado de la seguridad de Polanía, quienes intentaban acceder al apartamento tras no lograr hacer contacto con ella durante varias horas.

"Se ingresa al inmueble y en la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio de nacido", contó.

Ojeda aseguró que, según las primeras inspecciones, Polanía no presentaba signos de violencia en su cuerpo, pero afirmó que será Medicina Legal quien establecerá la causa de la muerte.

El coronel mencionó que se cree que la jueza falleció en horas de la madrugada del 17 de diciembre —lo que se estableció debido a la rigidez cadavérica— e indicó que el bebé, al parecer, llevaba cerca de 12 horas sin recibir alimento, por lo que fue trasladado inmediatamente a un hospital para recibir atención por un cuadro importante de deshidratación.

Ojeda indicó que, al momento de ingresar al apartamento, no se percibió nada extraño y que, de hecho, la jueza fue encontrada acostada en su cama e incluso arropada: "No se encontraron rastros de violencia. La juez se encontraba en su cama arropada y un bebé se encontraba al lado de ella", dijo.

Blu Radio reportó, citando fuentes cercanas a la investigación en la ciudad de Cúcuta, que en el apartamento de Polanía se habrían encontrado más de 20 papeletas de cocaína, por lo que una de las hipótesis apunta a una posible sobredosis. Sin embargo, el coronel Ojeda no confirmó esta información y aseguró que no es posible entregar más datos sobre lo que se halló en el lugar debido a la reserva del proceso.

"No puedo dar información sobre ello porque la investigación tiene una reserva y hasta que no se agoten todos los protocolos. Será la fiscal quien asuma el caso la que dará a conocer mayores detalles", afirmó.

Ojeda, además, explicó que todavía no hay una línea de investigación clara debido a que los hechos son recientes, por lo que todas las hipótesis —homicidio, suicidio o sobredosis— siguen sobre la mesa mientras avanzan las pesquisas.