Bélgica insiste en rechazar el uso de activos rusos: "Nuestra posición no ha cambiado"

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, insistió este jueves en que su país rechazará el préstamo de reparación de 210.000 millones de euros a Ucrania con el uso de activos soberanos rusos inmovilizados, y apoyó la idea de emitir deuda a cargo del presupuesto de la Unión Europea (UE).

"Nuestra postura es conocida y no ha cambiado", declaró el primer ministro en un discurso ante el Parlamento belga, antes de participar en la cumbre del Consejo Europeo en la que la UE abordará la financiación de Ucrania.

La Comisión Europea (CE) propuso utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

"Si saltamos, saltamos todos juntos"

Sin embargo, la idea de utilizar los activos rusos congelados no convence al Gobierno belga por los riesgos que conlleva para el país (sede de la firma Euroclear que custodia la mayor parte de activos rusos inmovilizados por la UE), a menos que los riesgos financieros y legales sean compartidos por otros países y que otras naciones aprovechen también los activos que tienen en sus propias jurisdicciones.

"Si saltamos, saltamos todos juntos", dijo Bart de Wever.

Pese a la oposición belga, la opción de usar los activos rusos podría salir adelante con una mayoría cualificada del Consejo de la UE, pero diversas fuentes diplomáticas dijeron que la decisión no se debería tomar sin Bélgica, que a su vez confía en que no sea dejada al margen.

Para intentar convencer a Bélgica, los países negociarán garantías adicionales para cubrir el riesgo en caso de que haya que devolver sus fondos a Rusia sin que esta haya compensado a Ucrania.

De Wever insistió en que se consideren otras opciones legales como la posibilidad de emitir deuda a cargo del presupuesto comunitario, algo que exigiría una unanimidad de todos los Estados miembros que actualmente no existe, por la previsible oposición de países como Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, señaló a su llegada a la cumbre que "dar dinero significa más guerra".

Además, al contrario que el uso de los activos rusos, la emisión de deuda sopesa el riesgo de un posible impacto sobre las finanzas públicas nacionales, lo que explica las reticencias de muchos países, empezando por los tradicionales opositores a los eurobonos, como Alemania y Países Bajos.

Con todo, De Wever resaltó que "Ucrania merece todo nuestro apoyo contra la agresión rusa" y añadió que Bélgica seguirá siendo "un aliado leal para responder a sus necesidades".

En caso de que no haya acuerdo sobre el préstamo de reparación ni la emisión de deuda, la UE podría recurrir a un mecanismo transitorio que permita que Ucrania reciba financiación en el segundo trimestre de 2026, a la espera de una solución duradera.