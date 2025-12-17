Sudán del Sur tacha de "muy desafortunada" la prohibición de entrada impuesta por EEUU

El Gobierno de Sudán del Sur tachó este miércoles de "muy desafortunada" la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas restricciones de entrada a sus ciudadanos y a los de otros seis países, una política que Washington defiende que tiene el objetivo reforzar su seguridad nacional.

"Estas restricciones son muy desafortunadas", dijo a EFE el ministro de Información sursudanés, Ateny Wek Ateny, que afirmó que el Gobierno está preocupado por la situación, y consideró que "cualquier inquietud debe abordarse mediante el diálogo y el respeto mutuo".

Asimismo, insistió en que Sudán del Sur está dispuesto a "colaborar con las autoridades estadounidenses para aclarar los problemas y proteger los derechos de los ciudadanos" del país más joven del mundo, que se independizó de Sudán en 2011.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el martes la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes -que ahora incluye a ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria- y vetó el ingreso de personas que utilicen documentos de viaje de la Autoridad Nacional Palestina.

Con la ampliación, un total de 19 países están sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina, mientras que otros 19 afrontan restricciones parciales.

Trump adoptó la decisión tras un atentado perpetrado en noviembre por un asilado afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en el que una mujer perdió la vida.

Esta medida se suma a las tensiones entre Washington y Yuba desatadas a principios de año, cuando Estados Unidos revocó todos los visados de titulares de pasaportes sursudaneses al acusar a Sudán del Sur de no aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados.

Estados Unidos también ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para muchos residentes sursudaneses, lo que afecta a quienes habían buscado refugio en Estados Unidos debido al conflicto en curso.

Las relaciones entre ambos países se remontan a la independencia de Sudán del Sur en 2011, cuando Estados Unidos reconoció inmediatamente al nuevo Estado y estableció una embajada en Yuba.

El Gobierno de Sudán del Sur ha reiterado que recurrirá a la vía diplomática para mitigar el impacto de las restricciones estadounidenses y preservar las relaciones bilaterales, que ambas partes han calificado de importantes para la paz, el desarrollo y la estabilidad regional.