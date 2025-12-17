Putin dice que Rusia logrará "sin ninguna duda" sus objetivos en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles que su país alcanzará "sin ninguna duda" sus objetivos en Ucrania, incluyendo el control de los territorios que reivindica como propios, en plena fiebre diplomática por intentar poner fin al conflicto.

"Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda", dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, usando la terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero de 2022.

"Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia", pero "si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial", lo haremos "por la vía militar", prometió