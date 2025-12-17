Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

rusia-ucrania

Putin dice que Rusia logrará "sin ninguna duda" sus objetivos en Ucrania

"Si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial", lo haremos "por la vía militar", prometió.

Vista superior - Mujeres junto a flores, juguetes infantiles y retratos colocados en memoria de las víctimas en el lugar de un edificio residencial de nueve pisos destruido tras un reciente ataque con misiles rusos en Kiev, el 5 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Los ataques rusos han matado a cientos de civiles ucranianos desde junio. Un ataque combinado con misiles y drones contra la capital ucraniana, Kiev, la madrugada del 31 de julio mató a 31 personas, incluidos cinco niños, e hirió a otras 159. (Foto de Roman PILIPEY / AFP)

Vista superior - Mujeres junto a flores, juguetes infantiles y retratos colocados en memoria de las víctimas en el lugar de un edificio residencial de nueve pisos destruido tras un reciente ataque con misiles rusos en Kiev, el 5 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Los ataques rusos han matado a cientos de civiles ucranianos desde junio. Un ataque combinado con misiles y drones contra la capital ucraniana, Kiev, la madrugada del 31 de julio mató a 31 personas, incluidos cinco niños, e hirió a otras 159. (Foto de Roman PILIPEY / AFP)AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPMoscú, Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles que su país alcanzará "sin ninguna duda" sus objetivos en Ucrania, incluyendo el control de los territorios que reivindica como propios, en plena fiebre diplomática por intentar poner fin al conflicto.

"Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda", dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, usando la terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero de 2022.

"Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia", pero "si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial", lo haremos "por la vía militar", prometió

Tags relacionados