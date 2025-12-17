Visitación Villa Mayor, exnumeraria auxiliar del Opus Dei, es una de las 43 mujeres que han denunciado en Argentina haber sido víctimas de trata y servidumbre y este martes, durante una cita internacional en Buenos Aires para tratar sobre abusos en la Iglesia, reconoció: “Me di cuenta de que estaba presa”.

Villa Mayor hizo así una de sus primeras manifestaciones públicas desde que realizó la denuncia y fue en la primera Cumbre Internacional de ECA Global (Ending Clergy Abuse), donde participaron periodistas de investigación, abogados, víctimas y exmiembros de la organización.

"Vino una amiga a visitarme y me di cuenta que ella si era libre. Tenía la llave de donde trabajaba, de donde vivía, cobraba un sueldo, podía ir a bailar, ver tele, escuchar música. Me di cuenta de que estaba presa", dijo.

Las 43 mujeres que denunciaron en 2021 su condición de esclavas del Opus Dei en Argentina fueron el eje del encuentro, donde se escucharon testimonios sobre abusos que gracias al trabajo de algunos periodistas llegaron hasta el Vaticano.

Villa Mayor contó que a los 16 años viajó desde Paraguay a Argentina con la intención de estudiar, procedente de una familia pobre de diez hermanos, pero fue llevada a centros donde terminó trabajando largas jornadas sin poder salir.

"Me trasladaron entre Paraguay y Argentina durante años, sin documentos y siendo menor, mientras insistía en que quería irme. Me llevó cuatro años que me dejen ir", explicó la exnumeraria.

La cumbre incluyó debates jurídicos y testimonios de víctimas de Argentina, México, España, Chile, Paraguay, Guatemala e Irlanda, quienes relataron jornadas laborales extenuantes, aislamiento familiar y control total de sus vidas desde edades tempranas.

El foro contó con la presencia del periodista peruano Pedro Salinas, denunciante de los abusos del Sodalicio y autor del libro 'La verdad nos hizo libres. Historia de los abusos y de la caída del Sodalicio'.

“Este es un foro importante, el primero de esta naturaleza que se enfoca en una organización tan controversial como el Opus Dei, que en Argentina ha tenido un epicentro muy fuerte con el caso de las 43 exnumerarias auxiliares, que son, en la práctica, una suerte de esclavas modernas”, dijo Salinas a EFE.

Sebastián Sal, abogado de las exnumerarias, afirmó a EFE qu, "es tan importante lo que hicieron las 43: muchas de ellas estaban sin recursos, sin bienes, sin trabajo, y aun así avanzaron. No cobraron nada, lo hicieron por convicción, y eso las convierte en un ejemplo enorme".

Denuncias y estructura global de abuso

La causa se tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

En julio de este año, Mariano Fazio, segundo al mando global del Opus Dei, fue acusado por la Justicia argentina de "trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre" tras la captación de 43 mujeres, en su mayoría menores de edad y pobres, con el fin de obligarlas a trabajar sin remuneración durante años como empleadas domésticas.

El Opus Dei negó la acusaciones de explotación laboral y acusó a los medios de haber "tergiversado la realidad" del caso, en un comunicado publicado ese día en su página web.

La periodista Paula Bistagnino, autora del libro 'Te Serviré', subrayó en declaraciones a EFE el carácter internacional del fenómeno: “Hoy existen testimonios de más de 70 países y hay miles de relatos que describen exactamente el mismo funcionamiento”.

Explicó que el Opus Dei nació en España en 1928 y su fundador, José María Escrivá de Balaguer, es un santo de la Iglesia católica.

"Para ellos la lengua del fundador es central, muchos manuales están escritos en español y Latinoamérica fue uno de los primeros territorios de expansión fuera de España e Italia. Entraron en países profundamente católicos, con la legitimidad y la popularidad que la Iglesia tiene en nuestra región, y eso les allanó el camino", aseguró Bistagnino.

"Este es un caso emblemático no solo por lo jurídico, sino por lo que representa para Latinoamérica y para otros países. Escuchamos a mujeres de toda la región, de España, de Francia, que habían vivido situaciones similares", detalló el abogado Sal.

Organizada por ECA Global, una red presente en 30 países que lucha contra el abuso clerical y el encubrimiento institucional, la cumbre se realizó semanas después de que representantes de la organización fueran recibidos por el papa León XIV.