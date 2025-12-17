GUERRA EEUU-VENEZUELA
Venezuela llama a militares colombianos a una "unión perfecta" en medio de conflicto con EEUU
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los militares de Colombia a una "unión perfecta" con su país a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.