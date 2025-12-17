Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

GUERRA EEUU-VENEZUELA 

Venezuela llama a militares colombianos a una "unión perfecta" en medio de conflicto con EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los militares de Colombia a una "unión perfecta" con su país a favor de la soberanía.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025.

ARCHIVO-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025.ap

Agencia EFECaracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los militares de Colombia a una "unión perfecta" con su país a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.

