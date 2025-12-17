Hijo de Rob Reiner comparece por primera vez en la corte por parricidio

Nick Reiner, hijo del aclamado director Rob Reiner, compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles acusado por el asesinato de sus padres, aunque su audiencia de imputación fue pospuesta.

El hijo del reconocido matrimonio de Hollywood se presentó detrás de un vidrio en la breve audiencia, de acuerdo con medios de comunicación presentes en la sala. Permanecerá detenido sin derecho a fianza, y deberá ser imputado el 7 de enero.

"Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso", dijo a la salida del tribunal el abogado de Nick Reiner, Alan Jackson.

"Esto requiere ser examinado, observado y analizado", agregó Jackson a la salida de la presentación judicial.

Jackson pidió que el caso, "una tragedia devastadora que recayó sobre la familia Reiner", fuera tratado con "mesura y dignidad". El abogado se negó a quién informar lo contratado.

Los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa Michel Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados la tarde del domingo en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. En la noche las autoridades detuvieron a Nick Reiner, de 32 años.

La fiscalía de Los Ángeles formalizó el martes dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el uso de un cuchillo o arma mortal.

Puede ser condenado a prisión sin derecho a libertad condicional, o incluso a la pena de muerte. Sin embargo, el despacho no ha decidido al respecto, informó el martes el fiscal Nathan Hochman.

Tragedia familiar

Medios de comunicación estadounidenses afirman que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró muertos a sus padres la tarde del domingo y llamó a la policía.

Algunos informes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal de entretenimiento TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El medio agregó además que la pareja fue junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

TMZ afirma que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

El matrimonio tiene tres hijos. Rob Reiner tenía además una hija adoptiva con su primera pareja.

Nick Reiner, que vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su adicción a las drogas, que había adquirido a los 15 años.

En un pódcast, afirmó haber seguido 18 tratamientos de desintoxicación durante su adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, "Being Charlie" (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Conmoción

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner saltó a la fama como actor en la serie de televisión de los años 1970 "All in the Family", para luego convertirse en director.

Dirigió 23 películas, incluyendo la aclamada comedia romántica de 1989 "Cuando Harry conoció a Sally", protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, en la cual su madre, Estelle Reiner, pronuncia la frase "Quiero lo mismo que ella" después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en un restaurante neoyorquino.

La muerte de Reiner, un activista ligado a causas progresistas, sacudió además a la esfera política.

Reiner le dio a los espectadores "algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla. Pero por encima de todas las historias que produjeron, había una profunda creencia en la bondad de las personas", escribió el expresidente Barack Obama en la red social X.

En contraste, el mandatario Donald Trump arremetió el lunes contra Rob Reiner, abiertamente crítico con el republicano, llegando a decir que la pareja murió por el odio que causaba en su entorno la "furibunda obsesión" que el cineasta tenía en su contra.

Las palabras del presidente causaron estupefacción, incluso entre los miembros de su partido.