Las autoridades buscan a un pistolero de la Universidad de Brown

Las autoridades buscaban el lunes cualquier video que pudiera haber del pistolero de la Universidad de Brown, quien pudo ser visto en imágenes granuladas alejándose del ataque del fin de semana que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos.

Durante una conferencia de prensa el lunes por la tarde que se tornó tensa en ocasiones, las autoridades difundieron tres nuevos videos del hombre que creen llevó a cabo el ataque. En las imágenes, que fueron grabadas unas dos horas antes del tiroteo, el hombre llevaba una máscara y una chaqueta oscura de dos tonos. Aunque su rostro no era visible, los videos proporcionaron las imágenes más claras hasta ahora del sospechoso.

“Queremos identificar al individuo y llevarlo ante la justicia”, dijo el jefe de policía de Providence, el coronel Oscar Perez, señalando que la policía respondió en minutos después de recibir las llamadas iniciales al 911 el sábado. Instó al público a llamar a una línea de información con cualquier dato sobre el hombre en los videos.

El fiscal general del estado de Rhode Island, Peter Neronha, aseguró que están “haciendo un progreso constante”.

La policía renovó su búsqueda después de liberar a una persona de interés el domingo y determinar que las pruebas apuntaban en una dirección diferente. Mientras tanto, comenzaron a surgir detalles sobre los estudiantes que fueron asesinados.

La orden de confinamiento para la prestigiosa escuela se levantó el domingo después de que las autoridades dijeron que habían detenido a una persona de interés en el ataque. Pero las esperanzas de una resolución rápida se desvanecieron cuando anunciaron horas después que habían liberado al hombre porque las pruebas apuntaban a otro lado.

El cambio abrupto de dirección marcó un revés en la investigación mientras se acumulan preguntas sobre la seguridad del campus, la aparente falta de evidencia en video de la escuela y si el enfoque en la persona de interés le dio al atacante más tiempo para escapar.

Colin Moussette, quien tiene amigos en Brown y está considerando inscribirse el próximo otoño, dijo al visitar el campus el lunes que se sentía incómodo sabiendo que el sospechoso no ha sido capturado.

“La forma como alguien se escapó a pleno día, para mí, no solo es desgarrador, sino muy preocupante”, dijo. “Cómo obtuvieron acceso al edificio es preocupante”.

Surge nuevo video

Antes de la conferencia de prensa del lunes, la policía publicó un segundo video que mostraba a alguien vestido completamente de negro caminando por una calle de la ciudad minutos después del tiroteo. El video, al igual que uno anterior publicado el día del tiroteo, no mostraba el rostro del sospechoso.

En un vecindario cerca de la universidad, una fila de oficiales pasaba los pies por un patio cubierto de nieve buscando evidencia. Mientras tanto, agentes que se identificaban como alguaciles federales preguntaban a los locales si tenían cámaras de seguridad.

Neronha dijo a los periodistas el domingo que no había muchas cámaras donde ocurrió el tiroteo.

Las fuerzas del orden el lunes parecían seguir realizando las tareas más básicas de investigación: rastrear los movimientos del sospechoso en los minutos posteriores al ataque y buscar evidencia física cerca de la escena del crimen.

“Me alegró mucho ver que están haciendo algo”, dijo Katherine Baima, quien vive en el área. “Esta es la primera vez que cualquiera de nosotros en mi edificio, hasta donde yo sé, había escuchado de alguien. No habíamos recibido alertas y estábamos realmente sorprendidos de que no hubiera habido nadie buscando, y mucho menos llamando a las puertas, la primera noche”.

Una de las víctimas era activa en la iglesia. La otra superó problemas de salud

El tiroteo ocurrió en un aula estilo auditorio donde un grupo de estudio se preparaba para un examen.

Ella Cook, una estudiante de segundo año de 19 años que era vicepresidenta de los Republicanos Universitarios de Brown y querida en su iglesia en Birmingham, Alabama, fue una de las asesinadas, según su pastor en casa.

Al anunciar su muerte el domingo, el reverendo R. Craig Smalley describió a Cook como “una luz increíblemente fundamentada, fiel y brillante” que animaba y “levantaba a quienes la rodeaban”.

“Ella era conocida por su corazón audaz, valiente y amable mientras servía a su capítulo y a sus compañeros de clase”, dijo en X Martin Bertao, el presidente del club.

El otro asesinado es MukhammadAziz Umurzokov, un alumno de primer año de 18 años que estudiaba bioquímica y neurociencia. Estaba ayudando a un amigo a estudiar para un examen final de economía cuando fue fatalmente herido, dijo su hermana.

Cuando era niño, Umurzokov sufrió una condición neurológica que requirió cirugía, y más tarde usó un corsé debido a la escoliosis, dijo Samira Umurzokova, señalando que la familia emigró a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando ella, su hermano y su hermana eran jóvenes.

“Tuvo tantas dificultades en su vida, y entró en esta increíble escuela y se esforzó mucho para cumplir con la promesa que hizo cuando tenía 7 años”, dijo a la AP por teléfono el lunes.

Solo uno de los nueve heridos ha sido dado de alta, dijo la presidenta de Brown, Christina Paxson. Uno seguía grave el lunes y los otros siete estaban en condición crítica pero estable. El alcalde Brett Smiley dijo el lunes por la noche que ninguno de ellos había empeorado, pero que no tenía más información.

Durham Academy, una escuela privada de educación básica en Durham, Carolina del Norte, confirmó que una reciente graduada, Kendall Turner, fue herida de gravedad y que sus padres estaban con ella. “Nuestra comunidad escolar está apoyando a Kendall, sus compañeros de clase y sus seres queridos”, dijo la escuela en un comunicado.

No había cámaras en la escena del tiroteo

La liberación de la persona de interés dejó a las fuerzas del orden sin un sospechoso conocido.

“Tenemos un asesino suelto”, indicó el procurador Neronha.

Providence ya no estaba en confinamiento y las escuelas de la ciudad estaban abiertas el lunes. Pero algunas universidades y colegios, incluidas las de Rhode Island y algunas escuelas de prestigio, la llamada Ivy League, estaban incrementaron la seguridad tras el ataque. Yale dijo que habría seguridad adicional para las celebraciones de Hanukkah.

Dudas sobre la seguridad del campus

El tiroteo ocurrió mientras se llevaban a cabo los exámenes finales en Brown, una de las escuelas más antiguas y prestigiosas del país.

Los investigadores no estaban seguros de cómo el agresor entró en el aula del primer piso.

El ataque desató horas de caos en el campus y en los vecindarios circundantes, mientras cientos de policías buscaban al agresor.

Li Ding, un estudiante de la Facultad de Diseño de Rhode Island que está en un equipo de baile en Brown, estaba molesto porque no había mejor seguridad en el campus.

“El hecho de que estemos en un estado de vigilancia, pero que no se haya utilizado correctamente en absoluto es simple y profundamente frustrante”, dijo Ding.