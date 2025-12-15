'Slop' (contenido basura de IA), palabra del año para el diccionario Merriam-Webster

La palabra 'slop', que se traduce como "contenido basura generado por inteligencia artificial (IA)", fue elegida como la palabra del año para el diccionario estadounidense Merriam-Webster en este 2025.

Los editores del diccionario más antiguo de Estados Unidos definieron la palabra 'slop' como "contenido digital de baja calidad que se produce habitualmente en gran cantidad mediante inteligencia artificial”, anunció Merriam-Webster en su página web.

"Esta palabra refleja videos absurdos, imágenes publicitarias desordenadas, propaganda cursi, noticias falsas que parecen bastante reales, libros escritos por IA de mala calidad y muchos gatos que hablan y que han invadido las redes sociales de las personas durante este año", señalaron desde el centenario diccionario estadounidense.

"La gente lo encontró molesto, pero lo consumieron igualmente", añadieron.

Según los editores de Merriam-Webster, "todo ese material volcado en nuestras pantallas está capturado en solo cuatro letras. La lengua inglesa ha vuelto a cumplir su función".

Otras palabras destacadas fueron el verbo 'to gerrymander' (dividir una unidad política ilegítimamente en busca de ganar ventaja electoral), 'tariff' por los aranceles de Trump, o 'six seven', una broma tararareada muy repetidamente por niños pequeños que no tiene ningún significado en concreto pero se volvió internacionalmente popular.

El diccionario Merriam-Webster también mencionó la expresión 'touch grass' en referencia a hacer actividades presenciales en vez de en línea, la palabra 'performative' por su popular uso para definir una acción hecha para aparentar y 'conclave', por la elección del nuevo Papa de Roma.

El Lago Webster de Massachusetts cerró la lista de palabras del año por su nombre alternativo que apareció en el videojuego Roblox. También se le puede llamar Lago Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg.

La selección de la palabra del año del diccionario Merriam-Webster se basa en gran medida en los números de búsquedas, por lo que temas de actualidad como la IA o el nuevo Papa hicieron que 'slop ' y 'conclave' fueran populares.

En 2020 y en 2021, por ejemplo, las palabras del año para el diccionario estadounidense fueron 'pandemia' y 'vacuna'.

Por otro lado, Oxford University Press, editor del Oxford English Dictionary, eligió como palabra del año 'rage bait', definido como “contenido en línea deliberadamente diseñado para provocar ira o indignación.”

La Real Academia Española (RAE) eligió la 'dana' (Depresión Aislada en Niveles Altos) como palabra del 2024, mientras que todavía no ha publicado la de este año.