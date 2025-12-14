Museo Holocausto pide "hacer mucho más" en lucha contra antisemitismo tras tiroteo Sídney

El Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén pidió este domingo "hacer mucho más" contra la "creciente y amenaza más que real" del antisemitismo en el mundo, después del tiroteo masivo en una playa de Sídney (Australia), donde se celebraba la festividad judía de Janucá, que deja ya 12 víctimas mortales.

"No se equivoquen: este ataque no fue un incidente aislado; de hecho, ya se preveía (...) Yad Vashem ha advertido repetidamente sobre el peligroso aumento del antisemitismo en Australia y ha instado a los líderes del país a tomar medidas decisivas", afirma el museo en un comunicado publicado en su cuenta de X.

En este, además, se detalla que el presidente de la institución, Dani Dayan, había planteado su preocupación directamente a los primeros ministros de los estados australianos de Nueva Gales del Sur, al que pertenece Sídney, y al de Victoria en "reuniones personales".

El antisemitismo es "una amenaza que debe ser condenada y enfrentada de forma inequívoca y sin complejos", continúa el texto difundido por Yad Vashem, en el que también se solidariza y traslada su apoyo a "las víctimas y a sus familiares" ante un acontecimiento "desgarrador".

Las autoridades australianas confirmaron la muerte de doce personas, incluido uno de los supuestos atacantes, y casi una treintena de heridos en este suceso ocurrido en la playa de Bondi (Sídney). Además, una segunda persona que podría estar implicada en el tiroteo permanece detenida.

Además del museo Yad Vashem, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó hoy el ataque y urgió al Gobierno de Australia también a poner freno a "la enorme ola de antisemitismo", así como el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se declaró "consternado" e igualmente lo vinculó al aumento de la incitación antisemita en dicho país.