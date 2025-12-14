El atentado de Sídney, el último de una serie de ataques contra judíos en la última década

El tiroteo contra la comunidad judía de Sídney que ha dejado doce fallecidos y 29 heridos, se suma a una serie de ataques terroristas dirigidos contra judíos en distintas partes del mundo a lo largo de la última década, sobre todo en sinagogas.

Este domingo, la Policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) fue un "ataque terrorista" dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

Junto al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 que causó 1.200 muertos (enmarcado más en el largo conflicto israelo-palestino que como un acto antisemita), la agresión más grave cometida contra la comunidad judía tuvo lugar en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, al explotar un coche bomba que causó 85 muertos y más de doscientos heridos.

A lo largo de la última década destacan los siguientes ataques:

14 de febrero 2015: Atentado en Copenhague. Un joven, supuestamente islamista, asesina a una persona en un centro cultural y luego, tras huir de ese escenario, mata a otra en una sinagoga de un barrio multicultural, dejando además varios heridos en ambas acciones. Fue abatido por la policía.

27 octubre 2018: Un supremacista mata a once personas en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania (EEUU).

27 abril 2019: Un joven de 19 años que dejó escrito un manifiesto antisemita en las redes sociales mata a una persona en una sinagoga en Poway, cerca de San Diego (California).

9 octubre 2019: Dos muertos en las inmediaciones de una sinagoga en Halle (este de Alemania) al abrir fuego un ultraderechista alemán.

10 mayo 2023: Cinco personas, dos peregrinos y tres agentes de seguridad, murieron y otras ocho resultaron heridas en el ataque en las inmediaciones de la sinagoga de la isla tunecina de Yerba (sur) perpetrado por un agente de la Guardia Nacional, que fue abatido.

21 mayo 2025: Dos empleados de la embajada de Israel en Washington son asesinados a tiros por un hombre que, según la policía, gritó "Palestina libre" después del ataque.

2 octubre 2025: Un ciudadano británico de origen sirio atropella y apuñala a varias personas en el exterior de una sinagoga en Manchester, especialmente concurrida por la fiesta del Yom Kippur, y provoca al menos dos muertos antes de ser abatido por la policía. Días después se conoció que una de las víctimas había fallecido por disparos de la policía.