Destellos en el cielo por lluvia de meteoros Gemínidas este fin de semana

La lluvia de meteoros Gemínidas volverá a convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más destacados de 2025. De acuerdo con el portal especializado Time and Date, su máximo de actividad ocurrirá en la noche entre el 13 y el 14 de diciembre, un periodo que promete ofrecer un intenso despliegue de destellos en el cielo.

Las Gemínidas están consideradas como una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año debido a su alta tasa de actividad. Los meteoros parecen surgir de la constelación de Géminis, fenómeno que da nombre a esta lluvia y que permite a los observadores ubicar su punto de origen aparente en el firmamento.

La lluvia de meteoritos Oriónidas se observa en el área de Gelin Kayalari de la aldea de Sakaeli en Cankiri, Turkiye, el 21 de octubre de 2025.Anadolu via AFP

Un fenómeno ligado a un asteroide y visible en ambos hemisferios

A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, las Gemínidas no provienen de restos de un cometa.

Esta lluvia está asociada con el asteroide 3200 Faetón, un cuerpo rocoso que completa su órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 1,4 años. Este detalle convierte a las Gemínidas en un fenómeno singular dentro de la astronomía, ya que su “padre” no es un cometa, sino un asteroide.

El período de actividad de las Gemínidas se extiende del 4 al 20 de diciembre, aunque el máximo se concentra en la franja entre el 13 y el 14.

Durante esas noches, el fenómeno podrá observarse desde ambos hemisferios, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para quienes deseen disfrutar del evento, no se requiere equipo especializado. Time and Date recomienda buscar un lugar apartado de la contaminación lumínica urbana, permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 15 o 20 minutos, y vestirse de acuerdo con el clima.

También se sugiere llevar una manta o una silla cómoda, ya que la observación de meteoros implica largos periodos de espera.

“Túmbate en el suelo y observa el cielo”, aconsejan. Adicionalmente para esta actividad recomiendan usar mapas interactivos del cielo como los que ofrecen portales como Time and Date, para encontrar la dirección del radiante. "Cuanto más alto esté el radiante sobre el horizonte, más meteoros tendrá probabilidades de ver", indican.