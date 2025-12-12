Senado de EEUU rechaza ampliar subsidios de salud

El Senado rechazó el jueves una legislación para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que esencialmente garantiza que millones de estadounidenses verán un fuerte aumento en los costos al comienzo del año.

Los senadores rechazaron un proyecto demócrata para extender los subsidios por tres años y una alternativa republicana que habría creado nuevas cuentas de ahorro para la salud, un final poco ceremonioso para un esfuerzo de meses por parte de los demócratas para evitar que los subsidios de la era COVID-19 expiren el 1 de enero.

Antes de las votaciones, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer de Nueva York, advirtió a los republicanos que si no votaban para extender los créditos fiscales, “no habrá otra oportunidad para actuar” antes de que las primas aumenten para muchas personas que compran seguros fuera de los mercados de la ley, conocida como ACA.

“Evitemos un desastre”, afirmó Schumer. “El pueblo estadounidense está observando”.

Los republicanos han argumentado que los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible son demasiado caros y necesitan ser reformados. Las cuentas de ahorro para la salud en el proyecto republicano darían dinero directamente a los consumidores en lugar de a las compañías de seguros, una idea que ha sido respaldada por el presidente Donald Trump. Pero los demócratas rechazaron inmediatamente el plan, diciendo que las cuentas no serían suficientes para cubrir los costos de la mayoría de los consumidores.

Algunos republicanos han instado a sus colegas a extender los créditos, incluido el senador Thom Tillis de Carolina del Norte, quien pidió votar por una extensión a corto plazo para poder encontrar un acuerdo sobre el tema el próximo año. “Es demasiado complicado y difícil de lograr en el tiempo limitado que nos queda”, expresó Tillis el miércoles.

Pero a pesar del deseo bipartidista de continuar con los créditos, los republicanos y los demócratas nunca han entablado negociaciones significativas o de alto nivel sobre una solución, incluso después de que un pequeño grupo de demócratas centristas llegara a un acuerdo con los republicanos el mes pasado para poner fin al cierre del gobierno a cambio de una votación sobre la extensión de los subsidios. La mayoría de los legisladores demócratas se opusieron a la medida, ya que muchos republicanos dejaron claro que querían que los créditos fiscales expiraran.

El acuerdo generó esperanzas de un compromiso bipartidista en el cuidado de la salud. Pero eso se desvaneció rápidamente ante la falta de conversaciones bipartidistas reales.

Las votaciones enfrentadas en el Senado son el último duelo de mensajes en un Congreso que ha operado casi enteramente en términos partidistas, ya que los republicanos impulsaron una ley de recortes de impuestos y gastos este verano utilizando maniobras presupuestarias que eliminaron la necesidad de votos demócratas. También modificaron las reglas del Senado para superar un bloqueo demócrata de todos los nominados de Trump.

Un problema complicado

Las votaciones también fueron el último intento fallido en el debate sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la ley emblemática del presidente Barack Obama que los demócratas aprobaron siguiendo líneas partidistas en 2010 para expandir el acceso a la cobertura de seguros.

Los republicanos han intentado sin éxito desde entonces derogar o reformar la ley, argumentando que la atención médica sigue siendo demasiado cara, pero no han ofrecido una alternativa. Mientras tanto, los demócratas han hecho del tema una retórica central en varias elecciones, apostando a que los millones de personas que compran atención médica en los mercados gubernamentales quieren mantener su cobertura.

“Cuando los pagos mensuales de las personas aumenten el próximo año, sabrán que fueron los republicanos quienes lo hicieron posible”, declaró Schumer en noviembre, dejando claro que los demócratas no buscarían un compromiso.

Incluso si lo ven como una victoria política, las votaciones fallidas son una pérdida para los demócratas que exigieron una extensión de los beneficios mientras forzaban un cierre del gobierno durante seis semanas en octubre y noviembre, y para los millones de personas que enfrentan aumentos en las primas en enero.

El senador Angus King de Maine, un independiente que vota con los demócratas, indicó que el grupo intentó negociar con los republicanos después de que terminó el cierre. Pero, dijo, las conversaciones se volvieron improductivas cuando los republicanos exigieron añadir límites a la cobertura del aborto, lo cual era una “línea roja” para los demócratas. Dijo que los republicanos iban a “hacerse responsables de estos aumentos”.

Muchos planes, poco acuerdo

Los republicanos han utilizado la inminente expiración de los subsidios para renovar sus críticas a la iniciativa llamada Obamacare.

Thune anunció a principios de esta semana que la conferencia del Partido Republicano había decidido votar sobre el proyecto liderado por el senador Bill Cassidy de Luisiana, presidente del Comité de Salud, Trabajo, Educación y Pensiones del Senado, y el senador Mike Crapo de Idaho, presidente del Comité de Finanzas del Senado, incluso cuando varios senadores republicanos propusieron ideas alternativas.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha prometido una votación la próxima semana. Los republicanos sopesaron diferentes opciones en una reunión de conferencia el miércoles, sin un consenso aparente.

Los moderados republicanos en la Cámara que podrían tener candidaturas de reelección competitivas el próximo año están presionando a Johnson para encontrar una manera de extender los subsidios. Pero los miembros más conservadores quieren ver la ley reformada.

El representante republicano Kevin Kiley ha abogado por una extensión temporal, que dijo podría ser una apertura para dar más pasos en el cuidado de la salud.

Si no actúan y los costos de atención médica aumentan, la calificación de aprobación del Congreso “será aún más baja”, señaló Kiley.