Presionan a Ucrania para que ceda tierras a Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este jueves que Estados Unidos sigue presionando a Kiev para ceder grandes concesiones territoriales a Rusia en las negociaciones para terminar la guerra que, según la Casa Blanca, tienen a Donald Trump "extremadamente frustrado".

"El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Él ya no quiere más conversaciones. Quiere acción. Quiere que esta guerra llegue a su fin", añadió.

Dispuesto a poner fin a casi cuatro años de guerra, Estados Unidos presentó en noviembre una propuesta de 28 puntos a las dos partes que tanto Kiev y sus aliados consideraron demasiado favorable a Moscú.

Esta semana, Ucrania envió esta semana una contrapropuesta de 20 puntos a Washington de la que se desconocen los detalles. Pero, según las declaraciones este jueves de Zelenski, la posición de Estados Unidos no cambió en exceso.

- "Muchas preguntas" sin resolver -

Uno de los principales puntos de discrepancia es la región de Donetsk, en la cuenca del Donbás del este de Ucrania donde Kiev todavía controla ciudades importantes.

Zelenski aseguró a la prensa que Washington solo pide la retirada de las tropas de Kiev y, en cambio, permitiría a Rusia mantener las suyas. En la zona ahora bajo control de Ucrania, se crearía una "zona económica libre" y desmilitarizada donde no accederían las fuerzas de Moscú, precisó.

La propuesta estadounidense también contempla que las tropas de Moscú permanecerán en las zonas que controlan en el sur del país, aunque se retirarían de las áreas del norte que Rusia no reclamó como suyas.

"Tenemos dos puntos clave de discordia: el territorio de Donetsk y todo lo relacionado con él, y la central nuclear de Zaporiyia. Estos son los dos temas que seguimos debatiendo", declaró Zelenski en su rueda de prensa.

Zelenski suele defender que no tiene ningún derecho "constitucional" ni "moral" para ceder territorio ucraniano, y subrayó que eran los propios ucranianos los que debían tener la última palabra.

"Creo que el pueblo de Ucrania responderá esa pregunta. Sea por elecciones o referéndum, debe ser una posición del pueblo de Ucrania", declaró.

Zelenski rechazó la idea de una retirada unilateral de Ucrania en Donetsk. "¿Por qué la otra parte en la guerra no se retira la misma distancia en la otra dirección?", preguntó. Quedan "muchas preguntas" sin resolver, insistió.

Según el plan estadounidense, Rusia renunciaría al territorio que conquistó en las regiones de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, tres zonas sobre las que Moscú no presentó ninguna reivindicación territorial formal.

En 2022, Rusia afirmó haber anexionado formalmente las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, a pesar de no tener el control total sobre ellas.

Las tropas ucranianas siguen controlando alrededor de una quinta parte de la región de Donetsk, según un análisis de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) realizado por AFP.

- "La próxima semana será decisiva" -

Una gran parte del este y el sur de Ucrania quedó devastada por los combates y desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022, decenas de miles de persona han muerto.

Rusia, que cuenta con ventaja numérica en cuanto a efectivos y armamento, ha registrado grandes avances en el campo de batalla.

Este jueves reivindicó haber tomado la localidad de Siversk, en Donetsk, que abre camino a grandes ciudades controladas por Kiev como Kramatorsk y Sloviansk. Ucrania desmintió esta captura.

Por otro lado, la fiscalía ucraniana abrió una investigación por una doble explosión en Kiev que mató a un miembro de la guardia nacional e hirió a otras cuatro personas. El ministerio público lo considera "un atentado".

A menudo dejados al margen del proceso por parte de Trump, los aliados europeos de Ucrania celebraron el jueves una videoconferencia para debatir las últimas propuestas.

Al terminar este encuentro virtual, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que "la próxima semana será decisiva" para UCrania e insistió en la necesidad de una "paz justa y duradera".

Zelenski dijo que, aunque no había una fecha límite estricta para cerrar un acuerdo, Washington quería tener los contornos del pacto listos para Navidad.

También aseguró que, a pesar de la agitación diplomática, no veía indicios de que Rusia quisiera detener su invasión.

"En mi opinión, necesitan una pausa. La necesitan, pero no la están tomando. No veo ningún indicio de que quieran poner fin a la guerra", dijo.