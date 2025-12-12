Hija de Machado dice que es consciente que su madre correrá peligro al volver a Venezuela

Ana Corina Sosa, la hija de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que es consciente de que al regresar a Venezuela su madre correrá peligro pero a la vez sabe que su misión está en su país y que no descansará hasta verlo otra vez libre.

"Tienen que entender que su regreso en estas condiciones es un riesgo y que mi mamá va a correr peligro, dijo Sosa en entrevista concedida a EFE en Oslo, donde se reencontró con su madre tras dos años de separación forzada.

" Pero sé que la misión que ella lleva es más grande que nosotros en este momento y que ella lo hace por nuestro futuro y para que podamos volver a estar en Venezuela y finalmente en paz y libertad y unidos como familia. Nos da fuerza saber que ella está haciendo algo noble y que lo está haciendo por nosotros", afirmó.

Sosa manifestó que es difícil poner en palabras lo que había significado volver a abrazar a su madre.

"Es difícil ponerlo en palabras. Han sido dos años que no nos habíamos visto en persona pero se han sentido más largos porque el país ha atravesado tantas cosas y sobre todo mi mamá ha enfrentado unos riesgos enormes y amenazas en contra de su vida a diario", señaló

A la vez, Sosa recordó en la entrevista la situación de otros venezolanos que no tienen la expectativa de un reencuentro con sus seres queridos y ni siquiera saben dónde están.

"El sufrimiento de los venezolanos es muy real. Mientras teníamos esa expectativa y esa certeza de que nos íbamos a ver porque ya había cruzado el mayor riesgo y estaba segura y sin peligro también recordamos que hay millones de venezolanos que tienen más de diez años sin ver a sus familiares y hay venezolanos que ni siquiera saben si sus seres queridos están vivos y que se encuentran presos o desaparecidos", reflexionó.

Sosa dijo que lo que siente ahora, ante el hecho de saber que su madre va a volver a Venezuela y que van a tener que volver a separarse.

"Por un lado no quiero que se vaya, la quiero abrazar y esconderla y que se quede y poder vivir una vida normal como familia, disfrutar la vida normal, ir a los mercaditos de Navidad que están allí fuera. Una tiene como ese deseo y el impulso natural y humano de disfrutar la vida normal", indicó.

"Pero hemos tenido muy presente que si bien tenemos a mi mamá por un instante sabemos que su corazón y su misión y su meta están en Venezuela y ella ha dicho muy claro a los venezolanos que va a volver, que su trabajo no ha terminado y yo sé que los venezolanos conocen a María Corina muy bien y que su misión es en Venezuela hasta que el país sea libre", subrayó.

Al ser preguntada por lo que había significado para ella la ceremonia de entrega del premio, en la que representó a su madre que no alcanzó a llegar a tiempo a Oslo, expresó que había sido un honor enorme, también como venezolana

"La situación que se vive en Venezuela no es un tema de derecha o de izquierda sino de claridad moral, de dignidad, de defensa de la democracia, de principios de libertad" , indicó Sosa, quien celebró que eso hubiera quedado claro en el discurso del presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

"Ese discurso ha sido una inyección de fuerza, ha mostrado que nuestra causa es justa y que el mundo nos reconoce", aseguró.

"Quiero decirle a los venezolanos que la libertad es algo por lo que se lucha todos los días y si algo aprendimos de nuestros padres es que no se puede dar por sentado. Ojalá la lucha que estamos llevando (a cabo) en Venezuela sea un ejemplo para el mundo", agregó.