EEUU asegura que más de 2,000 afganos residentes en el país guardan vínculos con terrorismo

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha asegurado este viernes que más de 2,000 afganos residentes en Estados Unidos mantienen vínculos con organizaciones terroristas, en medio del proceso de reevaluación de estatus que ha ordenado la Casa Blanca sobre los aproximadamente 190.000 afganos evacuados en 2021 durante la salida de Estados Unidos del país centroasiático, la llamada operación 'Bienvenidos, Aliados', emprendida por la pasada Administración de Joe Biden.

Tras pasarse años reclamando que la salida de Estados Unidos de Afganistán fue una humillación fruto de las fallidas políticas de Biden, su sucesor, Donald Trump, ha exigido a las agencias del país que vuelvan a investigar los antecedentes de los afganos evacuados, muchos de ellos colaboradores de las fuerzas internacionales que tuvieron que escapar del país junto a sus familias por miedo a las represalias del régimen talibán, de nuevo en el poder.

Un incidente determinante en la orden de Trump fue el tiroteo efectuado a finales de noviembre por un ciudadano de origen afgano que mató a una integrante de la Guardia Nacional y dejó a otro herido de gravedad. El sospechoso, identificado como Rahmanulá Lakanwal, de 29 años, había colaborado con Estados Unidos antes de su evacuación bajo la operación ordenada por Biden.

Lakanwal, cabe señalar, solicitó asilo en 2024 y lo recibió al año siguiente bajo la Administración Trump, según explicaron en su momento fuentes de seguridad a la cadena CNN, tras esgrimir que el presunto atacante fue ya objeto de una evaluación que no reveló ni antecedentes ni contactos con organizaciones extremistas.

De todas formas, Gabbard ha confirmado este viernes a Fox News que las agencias de Inteligencia del país ya están manos a la obra "para investigar a todos y cada uno de estos individuos" tras denunciar vínculos entre unos 2,000 evacuados y organizaciones terroristas como Al Qaeda o la filial afgana de Estado Islámico, Estado Islámico Provincia de Jorasán.

Tras asegurar que estos afganos están propagando "la ideología radical islamista" en Estados Unidos, Gabbard ha defendido la necesidad de esta nueva evaluación para contener lo que describió como "la mayor amenaza a corto y largo plazo no solo para la seguridad del pueblo estadounidense sino también para las libertades fundamentales que existen dentro de la Constitución del país y de la civilización occidental".