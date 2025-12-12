Condenan a 10 años de prisión a hombre que traficaba Glocks, rifles y AK-47 a República Dominicana

El juez federal de distrito Sur de la Florida, Steven Merryday, condenó a Jonathan Rafael Ortega Martínez, de 42 años de edad, a 10 años de prisión por conspirar para traficar armas de fuego y tráfico de armas de fuego a países como República Dominicana y Haití.

Ortega Martínez se había declarado culpable de los cargos que le acusan. Según el acuerdo de culpabilidad, entre 2023 y abril de 2024, formó parte de una red de tráfico de armas de fuego a gran escala.

Él y miembros de su conspiración reclutaron a individuos, conocidos como "compradores testaferros", para comprar ilegalmente armas de fuego, incluyendo Glocks, rifles y AK-47, a distribuidores de armas federales con licencia en toda Florida.

Tras obtener las armas, Ortega Martínez y sus cómplices las contrabandearon al extranjero, enviándolas a países como República Dominicana y Haití.

Durante los años 2023 y 2024, Ortega Martínez y sus cómplices traficaron más de 1000 armas de fuego. Las investigaciones revelaron que varias de estas armas fueron recuperadas posteriormente en escenas del crimen.

El 18 de abril de 2024, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa y Orlando ejecutaron tres órdenes de allanamiento en tres residencias del área de Orlando.

Allí, los agentes encontraron a Ortega Martínez y recuperaron aproximadamente 57 armas de fuego, 30 cajas de armas vacías, aproximadamente $16,000 en efectivo, municiones y contadores de billetes.

Además de Ortega Martínez, otras dos personas fueron acusadas y condenadas por conspiración para traficar armas de fuego.

El 11 de marzo de 2025, Ricardo Sune Girón, quien residía ilegalmente en Estados Unidos bajo un nombre falso y era objeto de una Notificación Roja de Interpol vigente en Guatemala, fue condenado a 14 años de prisión por su participación en esta conspiración.

También el 31 de julio de 2025, Maicor Eliud Cepeda García fue condenado a 15 años de prisión —la pena máxima permitida por la ley— por su participación en la conspiración.