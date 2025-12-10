Petro señala que podrían ser dominicanos cadáveres encontrados en el Mar Caribe

El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó que los cuerpos devueltos por el Mar Caribe pueden ser de ciudadanos dominicanos, sin dar detalles del origen de su afirmación.

"Están enterrados en Puerto López extremo norte de La Guajira. Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana", manifestó en una publicación en su cuenta de X, en donde le solicitó a la República Dominicana “encontrar a sus ciudadanos y sus familias, ayudarnos a la identificación. No más sangre en el Caribe".

En un video divulgado por el mandatario en su cuenta de X se observa un cadáver en una playa y a un hombre cavando una fosa en la arena para darle sepultura, imágenes que, según Petro, fueron tomadas en el departamento de La Guajira, limítrofe con Venezuela, sin precisar cuándo.

Petro pidió a la Fiscalía de su país que investigue el hallazgo de cuerpos devueltos por el Mar Caribe en el norte del país para establecer si corresponden a víctimas de los bombardeos de Estados Unidos contra lanchas supuestamente cargadas con drogas.

Por esa razón dijo que espera del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía "la mayor colaboración para encontrar estos cadáveres".

El mandatario consideró "inhumano" que "la fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación" por lo que insistió en que es deber de las autoridades colombianas hacer esa tarea.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas supuestamente cargadas con drogas y muerto 82 tripulantes.

"Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas. Nosotros tenemos el mar estratégico del Caribe para detener el narcotráfico, pero también para sufrir la arbitrariedad", expresó en su mensaje de este miércoles.