Papa: "No es realista" excluir a Europa en plática sobre Ucrania

El papa León XIV advirtió el martes que buscar la paz en Ucrania sin incluir Europa en las conversaciones "no es realista" y afirmó que el plan del presidente estadounidense Donald Trump supone un riesgo para la alianza transatlántica.

El papa estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, advirtió asimismo contra los comentarios sobre Europa expresados por Trump en entrevistas, que "intentan romper lo que creo que debe ser una alianza muy importante hoy y en el futuro".

El pontífice, que el martes se reunió con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su residencia de campo en Castel Gandolfo, dijo a los periodistas que no había leído en su totalidad la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra rusa.

"Por desgracia, algunas de las partes que vi suponen un cambio enorme en lo que durante muchos, muchos años fue una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos", apuntó.

una alianza importante

"Las declaraciones que se hicieron sobre Europa, también en entrevistas recientes, creo que intentan romper lo que, en mi opinión, debe ser una alianza muy importante hoy y en el futuro", afirmó.

Trump profundizó su distanciamiento con Europa en una entrevista con Politico publicada el martes, en la que calificó al continente de "débil" y "en decadencia" respecto a la inmigración y Ucrania.

Washington y sus aliados europeos están cada vez más en desacuerdo con el plan de Trump para poner fin a la guerra, que muchas capitales europeas temen que obligue a Kiev a ceder territorio a Moscú.

"Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las conversaciones no es realista", afirmó León XIV.

"La guerra está en Europa y creo que, en las garantías de seguridad que se buscan hoy y en el futuro, Europa debe formar parte", dijo.

"Lamentablemente no todos lo entienden así, pero creo que hay una gran oportunidad para que la idea de Europa se una y busque soluciones conjuntas", añadió.