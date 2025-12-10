Mueren decenas en choque con los pandilleros haitianos

Decenas de personas en la capital de Haití han muerto en un enfrentamiento entre una poderosa coalición de pandillas y un grupo de hombres armados que aparentemente se separó de ella, con 10 niños entre las víctimas, informó el martes un grupo local de derechos humanos.

Entre los muertos se encontraba Dèdè, uno de los más prominentes pandilleros en el barrio marginal de Bel-Air en Puerto Príncipe. Fue decapitado, mientras que el poderoso pandillero Kempes Sanon, un ex policía, resultó herido, según el Comité para la Paz y el Desarrollo.

No se sabe cuán grave era la herida de Sanon, aunque muchos temen que el ataque que comenzó en los últimos días desate aún más violencia en una ciudad ya controlada en un 90% por pandillas.

Sanon ha sido destronado mientras recibe tratamiento por sus heridas por dos hombres que se hacen llamar Jamesly y Ti Gason, según el grupo de derechos humanos.

El ataque en curso es inusual porque un gran número de pandillas se unieron en septiembre de 2023 y anunciaron la formación de Viv Ansanm, o “Vivir Juntos”, una coalición que llevó a una disminución de la violencia ya que los grupos armados acordaron no pelear más entre ellos.

Antes del ataque, Sanon y su pandilla formaban parte de la coalición Viv Ansanm, que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista extranjera.

Hasta ahora, el grupo de derechos humanos ha contabilizado al menos 49 personas asesinadas, quemadas y mutiladas desde el lunes. Entre ellas hay 19 miembros de pandillas, 10 niños reclutados por esas bandas y un hombre de unos 60 años que fue alcanzado por una bala perdida.

ejecuciÓn de mujeres

Diecinueve mujeres, cuyas parejas eran miembros de pandillas, también fueron ejecutadas por la banda Krache Dife mientras buscaban atención médica para los hombres en una clínica, reportó el grupo.

Se cree que Krache Dife, que significa “Escupir Fuego”, sigue siendo un aliado de Sanon y un miembro de la coalición de pandillas Viv Ansanm.

La cifra de muertes podría aumentar ya que el ataque continúa y ninguna autoridad o grupo de derechos humanos ha podido acceder al área.

En un informe reciente, las Naciones Unidas señalaron que Sanon, el líder de la pandilla herido, “ha jugado un papel significativo en la consolidación del poder de las pandillas en Puerto Príncipe, particularmente a través de su participación en la alianza Viv Ansanm, que ha lanzado ataques coordinados para expandir los territorios controlados por pandillas”.

“Sanon también mantiene una red de individuos dentro de instituciones gubernamentales, incluidas agencias de seguridad, lo que le permite evadir el arresto y facilitar sus actividades criminales”, afirmó el informe de la ONU.

Cientos de civiles se están refugiando en sus lugares mientras el ataque continúa, con creciente preocupación sobre su capacidad para obtener alimentos y otros bienes básicos.

El hambre ya estaba aumentando en los barrios marginales de Haití antes del ataque, con más de la mitad de los casi 12 millones de habitantes del país experimentando niveles de hambre de crisis o peores.

El ataque podría desestabilizar aún más a Haití mientras se prepara para las elecciones generales del próximo año, con el gobierno de transición del país supuesto a dimitir a principios de febrero.