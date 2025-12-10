El compas, la música emblemática de Haití, se suma al patrimonio inmaterial de la Unesco

La Unesco inscribió este miércoles el compas de Haití, conocido localmente como Konpa, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tras evaluar la candidatura presentada por el país caribeño ante el Comité Intergubernamental en Nueva Delhi.

La práctica reúne a intérpretes, bailarines, orquestas, productores y comunidades enteras en celebraciones y rituales familiares, y su baile forma parte esencial de su transmisión, que ocurre de manera informal en talleres y reuniones sociales, y más recientemente en escuelas de música y danza que han incorporado el género a sus programas.

"Se eleva hoy la voz de Haití para agradecer el reconocimento al compas en el patrimonio cultural y material de la humanidad (...) Una música que es el aliento de un pueblo, el latido de una isla en donde cada nota homenajea la vida, el amor y la dignidad", dijo en Nueva Delhi la ministra consejera de la Delegación Permanente de Haití ante la Unesco, Maryse Saint-Pierre Cyprien.

La diplomática añadió que el compas "transmite las risas y las luchas, los amores y las esperanzas de Haití, que incluso en el ojo del huracán siempre ha sabido convertir a la vida en un baile nacido del diálogo entre los tambores de África y los vientos del Caribe, y ha sabido tejer a lo largo del tiempo un lenguaje universal de alegría, de cohesión social y de resiliencia".

El compas, que surgió en la década de 1950 con aportes decisivos del saxofonista Nemours Jean-Baptiste, es un género musical y una danza emblemáticos de la identidad haitiana. Combina percusión sincopada, guitarras y teclados, y se nutre de influencias taínas, africanas y europeas heredadas del periodo colonial, además de aportes posteriores americanos.

Esta música tiene hoy presencia global gracias a la diáspora haitiana y ocupa un lugar central en la vida social del país. Sus letras evocan temas como libertad, amor, resistencia y paz, y su práctica ha servido como apoyo emocional en momentos críticos, como tras el terremoto de 2010.

La candidatura contó con un amplio apoyo de artistas, asociaciones y portadores de la tradición, que participaron en talleres y consultas durante el proceso de elaboración del expediente.

Con la inscripción del Konpa, Haití suma su tercer elemento en la lista de herencia inmaterial, donde ya figuran el pan de yuca (2024) y la sopa Joumou (2021).