Reanudan el conteo de los votos electorales

Honduras reanudó este lunes el escrutinio de las elecciones del pasado 30 de noviembre, que por problemas técnicos está llevando a cabo a cuentagotas, con dos candidatos de derecha en cerrada disputa por la presidencia.

En el lento conteo de votos, el empresario derechista Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, de 72 años, del Partido Liberal (PL).

En un distante tercer lugar de la contienda a una vuelta, figura la candidata del gobernante partido Libre, Rixi Moncada.

paralizado desde el viernes

Desde el viernes el escrutinio se había paralizado, pero este lunes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, publicó en X que "después de realizarse las acciones técnicas (acompañadas de auditoría externa) los datos ya están actualizándose".

El recuento se reanudó con un avance muy lento, pero fue creciendo con el paso del día y alcanzaba ya el 97% de las actas, en medio de la expectativa de los contendientes y denuncias de "fraude".

Sin embargo, la proclamación del ganador puede tardar más porque después van a revisar cerca de 3,000 de las 19,000 actas por presentar "inconsistencias".

Hall atribuyó el atraso a problemas técnicos de la empresa colombiana que contrataron para el escrutinio.

Por su parte, Nasralla denunciaba que son "los corruptos (los que) tienen detenido el proceso de conteo".

El partido Libre pidió "la nulidad total" de las elecciones y convocó a "movilizaciones", "protestas" y "paros", a la vez que llamó a los funcionarios gubernamentales a no cooperar con la transición de gobierno.

El partido de izquierda en el poder anunció que realizará una "Asamblea Extraordinaria de la Dignidad Nacional" el 13 de diciembre.

También, Libre denunció la "injerencia" de Trump con sus llamados a votar por Asfura e indultar en el marco de las elecciones al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico.

expresidente

Este lunes, el fiscal general del país informó en X que exhortó a Interpol "ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente" emitida en noviembre de 2023 por "delitos de lavado de activos y fraude".

Ana García, esposa de Hernández, dijo a la AFP en una entrevista que el expresidente descarta regresar por ahora a Honduras porque teme por su vida.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar un ganador, según la ley.