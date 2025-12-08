Nasralla denuncia nueva vez un robo generalizado de votos en las elecciones presidenciales

El candidato presidencial Salvador Nasralla ha denunciado este domingo que ha sido víctima de un robo generalizado de votos durante las elecciones de la semana pasada en Honduras, en medio de un recuento paralizado y quejas de los observadores internacionales sobre el proceso de escrutinio.

"Después de analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas, incluso en Lempira, Intibuca y La Paz", ha denunciado el candidato conservador, ahora mismo segundo en el recuento provisional a 20.000 votos de distancia de su rival, el ultraderechista Nasry Asfura.

"Todo sigue igual desde la madrugada del jueves 4 en el cómputo. Están siendo irresponsables con el país, manteniendo en zozobra a la población", ha lamentado Nasralla.

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de la oficialista Rixi Moncada, tercera en las encuestas, ha pedido directamente la anulación del escrutinio de las elecciones del pasado 30 de noviembre en medio de un "desastre" de recuento tras siete días sin conocer ganador.

Con el 88,02 por ciento de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el recuento con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 por ciento), según los resultados oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral del país, en medio de constantes parones durante el conteo.

De hecho, el escrutinio del CNE está paralizado desde el viernes y no se actualiza desde hace más de 18 horas. La candidata presidencial Moncada figura en el tercer lugar, con 543.675 papeletas (19,30 %)