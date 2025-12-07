SpaceX de Elon Musk eleva su valoración a 800,000 millones de dólares

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, prepara una venta de acciones basada en una valoración total de 800,000 millones de dólares, la más alta en la historia para una empresa privada, informaron varios medios el viernes por la noche.

Esta cifra duplica el valor estimado por la compañía durante su última venta de acciones hace apenas cinco meses.

El éxito de esta operación incrementaría aún más la fortuna personal del CEO de SpaceX, Elon Musk, quien a principios de octubre se convirtió en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto estimado de 500,000 millones de dólares, indicó Forbes.

Según varios medios de comunicación, el empresario estadounidense aún controla aproximadamente el 42% del capital de la compañía.

Se trata de acciones existentes y no de un aumento de capital, lo que permite a las empresas de capital privado, así como a sus directivos y empleados, monetizar su participación.

De acuerdo con el Wall Street Journal, el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, mencionó recientemente esta venta de acciones e indicó que SpaceX evaluaba una posible salida a bolsa en 2026.

Consultada por AFP, SpaceX no respondió de inmediato.

Fundada en 2002 por Elon Musk, quien sigue siendo su director ejecutivo y principal accionista, SpaceX se ha consolidado como un actor clave en la industria aeroespacial gracias a sus cohetes Falcon 9, que tienen cientos de vuelos realizados.

Además de satélites, SpaceX ha transportado varias tripulaciones de astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) utilizando su cápsula Crew Dragon.

Actualmente está desarrollando un megacohete, el Starship, que ya completó con éxito varios vuelos de prueba, pero presenta un retraso considerable en su calendario. El plan preveía vuelos iniciales a Marte en 2026 y una misión a la Luna en 2027.

Con una valoración de 800,000 millones de dólares, SpaceX superaría a la empresa emergente de inteligencia artificial OpenAI, valorada en 500,000 millones de dólares durante una venta de acciones a principios de octubre.