Desde el Papa Francisco hasta Charlie Kirk, muertes en 2025 que tuvieron un amplio impacto

La muerte del papa Francisco trajo consigo un cambio en la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles y ahora está dirigida, por primera vez, por un papa estadounidense. El asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk mientras hablaba ante una multitud horrorizó a muchos y dio pie a sombríos debates sobre la violencia política.

Y cuando Virginia Giuffre, víctima de trata , se suicidó, se avivó el escrutinio sobre las investigaciones del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ambos se encontraban entre las personas notables e influyentes que fallecieron en 2025, y sus muertes tuvieron un gran impacto.

La muerte del actor ganador del Óscar Gene Hackman y su esposa se convirtió en motivo de tristeza y misterio tras el hallazgo de sus cuerpos en su domicilio en febrero. Las autoridades determinaron que Hackman, quien se encontraba en fase avanzada de Alzheimer, falleció de una enfermedad cardíaca, probablemente sin saber que Betsy Arakawa había fallecido por hantavirus una semana antes.

Mientras tanto, la muerte del ícono del heavy metal Ozzy Osbourne, que se produjo pocas semanas después de su concierto de despedida, marcó el fin de una era en la música. Ese año también falleció el gran boxeador George Foreman, quien perdió memorablemente un combate muy visto contra Muhammad Ali, pero cuya carrera tuvo inspiradoras segundas y terceras etapas como campeón mundial y exitoso empresario.

Y el mundo dijo adiós este año a Dick Cheney , el conservador enérgico cuya larga carrera en el servicio público incluyó convertirse en uno de los vicepresidentes más poderosos en la historia de Estados Unidos bajo el mandato del presidente George W. Bush.

A continuación se presenta una lista de algunas figuras influyentes que han fallecido este año (se cita la causa de la muerte, si está disponible):

ENERO

Wayne Osmond, 73 años. El cantante y guitarrista fue miembro fundador de The Osmonds, un grupo familiar que vendió un millón de álbumes, conocido por éxitos adolescentes de los años 70 como "One Bad Apple", "Yo-Yo" y "Down By the Lazy River". 1 de enero.

Rosita Missoni, 93 años. Fue la matriarca de la icónica casa de moda italiana que creó prendas de punto con estampados en zigzag de alta costura y contribuyó al lanzamiento del prêt-à-porter italiano. 1 de enero.

James Arthur Ray, 67 años. Gurú de la autoayuda, su negocio multimillonario se vino abajo después de que su ceremonia de la cabaña del sudor en Arizona dejara tres muertos. 3 de enero.

Costas Simitis, 88 años. Como primer ministro, el líder socialista fue el artífice de la adhesión de Grecia a la moneda común europea, el euro. 5 de enero.

Jean-Marie Le Pen, 96 años. El fundador del partido ultraderechista Frente Nacional francés era conocido por su enérgica retórica contra la inmigración y el multiculturalismo, lo que le valió un firme apoyo y una condena generalizada. 7 de enero.

Peter Yarrow, 86 años. El cantautor fue conocido por ser uno de los tres integrantes de Peter, Paul y Mary, el trío de música folk cuyas apasionadas armonías cautivaron a millones de personas al alzar sus voces a favor de los derechos civiles y contra la guerra. 7 de enero.

Nancy Leftenant-Colon, 104 años. La primera mujer negra en unirse al Cuerpo de Enfermeras del Ejército de los EE. UU. tras la desegregación militar en la década de 1940, se retiró como mayor y fue recordada por familiares y amigos por derribar silenciosamente las barreras raciales durante su larga carrera militar. 8 de enero.

Sam Moore, 89 años. Fue la voz más aguda del dúo de los años 1960 Sam & Dave, conocido por éxitos tan definitivos de la época como "Soul Man" y "Hold On, I'm Comin". 10 de enero.

David Lynch, 78 años. El cineasta fue celebrado por su visión única, oscura y onírica en películas como “Blue Velvet” y “Mulholland Drive”, y la serie de televisión “Twin Peaks”. 16 de enero.

Bob Uecker, 90 años. Convirtió su olvidable carrera como jugador en un éxito rotundo, apareciendo en películas y televisión como "Mr. Baseball" y siendo miembro del Salón de la Fama de la radiodifusión. 16 de enero.

Joan Plowright, 95 años. Fue una galardonada actriz británica que, junto con su difunto esposo Laurence Olivier, contribuyó significativamente a revitalizar la escena teatral del Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. 16 de enero.

Cecile Richards, 67 años. Defensora nacional del acceso al aborto y de los derechos de las mujeres, dirigió Planned Parenthood durante 12 años tumultuosos. 20 de enero.

Mauricio Funes, 65 años. Tras ejercer la presidencia de El Salvador, pasó los últimos años de su vida en Nicaragua para evitar diversas condenas penales. 21 de enero.

Valérie André, 102 años. Aviadora y paracaidista con título médico, fue la primera mujer en convertirse en oficial general en Francia. 21 de enero.

Garth Hudson, 87 años. El virtuoso tecladista y músico versátil de la banda se basó en una paleta única de sonidos y estilos para agregar un toque conversacional a estándares de rock como "Up on Cripple Creek", "The Weight" y "Rag Mama Rag". 21 de enero.

Richard Williamson, 84 años. Obispo católico ultratradicionalista, su negación del Holocausto generó un escándalo en 2009 cuando el Papa Benedicto XVI lo rehabilitó a él y a otros miembros de su sociedad disidente. 29 de enero.

Dick Button, 95 años. Fue uno de los patinadores artísticos masculinos más destacados de la historia y uno de los grandes innovadores y promotores de su deporte. 30 de enero.

Marianne Faithfull, 78 años. La estrella pop británica, musa, libertina y soul clásico inspiró y ayudó a escribir algunas de las mejores canciones de los Rolling Stones y perduró como cantante de antaño y sobreviviente del estilo de vida que una vez representó. 30 de enero.

FEBRERO

Horst Köhler, 81 años. Director gerente del Fondo Monetario Internacional, se convirtió en un popular presidente alemán antes de sorprender al país con su abrupta dimisión en medio de una polémica por sus comentarios sobre su ejército. 1 de febrero.

Barbie Hsu, 48 años. Actriz taiwanesa que protagonizó la popular serie de televisión "Meteor Garden", que arrasó en Asia, falleció el 2 de febrero por neumonía provocada por la gripe.

El Aga Khan, de 88 años. Se convirtió en el líder espiritual de millones de musulmanes ismaelitas del mundo a los 20 años, siendo estudiante de Harvard, e invirtió miles de millones de dólares en diezmos en la construcción de viviendas, hospitales y escuelas en países en desarrollo. 4 de febrero.

Kultida Woods, 80 años. Tiger Woods atribuyó a su madre, nacida en Tailandia, el mérito de inculcarle su espíritu dominante y animarlo a usar camisetas rojas los domingos como su color de poder. 4 de febrero.

Irv Gotti, 54 años. Magnate musical que fundó Murder Inc. Records, estuvo detrás de importantes artistas de hip-hop y R&B como Ashanti y Ja Rule. 5 de febrero.

Tony Roberts, 85 años. El versátil actor nominado al premio Tony, intérprete de obras de teatro y musicales, apareció en varias películas de Woody Allen, a menudo como su mejor amigo. 7 de febrero.

Sam Nujoma, 95 años. Conocido como el padre de Namibia, este apasionado luchador por la libertad de barba blanca lideró la independencia de su nación del apartheid sudafricano en 1990 y fue su primer presidente durante 15 años. 8 de febrero.

Anne Marie Hochhalter, de 43 años. Vivió con dolor durante 25 años tras quedar parcialmente paralizada en el tiroteo de la escuela secundaria de Columbine, y su muerte por sepsis, relacionada con sus lesiones, fue declarada homicidio . 16 de febrero.

Gene Hackman, 95 años. El actor ganador del Óscar, cuyos meticulosos retratos abarcaban desde héroes reticentes hasta villanos conspiradores, lo que lo convirtió en uno de los artistas más respetados y galardonados de la industria. 18 de febrero . Hallado muerto junto a su esposa, Betsy Arakawa .

Paquita la del Barrio, 77 años. La leyenda musical mexicana era conocida por su potente voz y su férrea defensa de las mujeres. 17 de febrero.

James Harrison, 88 años. Se le atribuye haber salvado a 2,4 millones de bebés gracias a sus donaciones récord de plasma sanguíneo durante seis décadas en Australia. 17 de febrero.

Souleymane Cissé, 84 años. El cineasta maliense fue pionero del cine africano con una carrera de 50 años. 19 de febrero.

Mabel Staton, 92 años. La destacada atleta negra de pista y campo rompió barreras como la única mujer en competir por los Estados Unidos en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. 20 de febrero.

Clint Hill, 93 años. El agente del Servicio Secreto se subió a la parte trasera de la limusina del presidente John F. Kennedy tras el asesinato, y luego se vio obligado a jubilarse anticipadamente porque aún lo atormentaban los recuerdos del asesinato. 21 de febrero.

Joe Fusco, 87 años. Entrenador del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario, ganó cuatro campeonatos nacionales de la División II de la NAIA en 19 años en Westminster College. 22 de febrero.

Roberta Flack, 88 años. El estilo vocal y musical íntimo de la cantante y pianista ganadora del Grammy la convirtió en una de las artistas discográficas más destacadas de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho después. 24 de febrero.

Michelle Trachtenberg, 39 años. Ex estrella infantil de la exitosa película de 1996 "Harriet, la espía", coprotagonizó dos populares series de televisión de la era millennial: "Buffy, la cazavampiros" y "Gossip Girl". La causa y el modo de su muerte se registraron oficialmente como indeterminados. 26 de febrero.

Boris Spassky, 88 años. Campeón mundial de ajedrez de la era soviética, perdió su título ante el estadounidense Bobby Fischer en una legendaria partida de 1972 que se convirtió en un reflejo de las rivalidades de la Guerra Fría. 27 de febrero.

MARZO

Angie Stone, 63 años. La cantante de R&B nominada al Grammy, miembro del trío femenino de hip-hop The Sequence, conocida por el éxito "Wish I Didn't Miss You", murió al estrellarse su camioneta el 1 de marzo.

Lincoln Díaz-Balart, 70 años. Fue un cubanoamericano que se opuso a su tío Fidel Castro y pasó 18 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como miembro de una familia políticamente poderosa del sur de Florida. 3 de marzo.

Carl Dean, 82 años. El devoto esposo de Dolly Parton durante casi 60 años evitó los focos de atención e inspiró su éxito eterno "Jolene". 3 de marzo.

Oleg Gordievsky, 86 años. Oficial soviético de la KGB, que contribuyó a cambiar el curso de la Guerra Fría, transmitiendo secretos de forma encubierta a Gran Bretaña. 4 de marzo.

Roy Ayers, 84 años. El vibrafonista, teclista, compositor y vocalista de jazz fue conocido por su éxito espacial y funky de 1976, "Everybody Loves the Sunshine", sampleado por pesos pesados del R&B y el rap como Mary J. Blige, NWA, Dr. Dre, 2Pac, Mos Def y Ice Cube. 4 de marzo.

Robert G. Clark, 95 años. Fue elegido en 1967 como el primer legislador negro de Mississippi del siglo XX y ascendió al segundo puesto de liderazgo más alto en la Cámara de Representantes del estado. 4 de marzo.

D'Wayne Wiggins, 64 años. Cofundó el grupo nominado al Grammy Tony! Toni! Tone!, creador de los clásicos "Anniversary", "It Never Rains (In Southern California)" y "Lay Your Head on My) Pillow". 7 de marzo.

Junior Bridgeman, 71 años. Destacado jugador de baloncesto que llevó a Louisville a la Final Four, brilló con los Milwaukee Bucks de la NBA y luego emprendió una carrera aún más exitosa como empresario con participaciones en restaurantes, editoriales y la franquicia de los Bucks. 11 de marzo.

Alan Simpson, 93 años. El exsenador estadounidense fue una leyenda política cuyo ingenio ayudó a superar las diferencias partidistas en los años previos a la acritud política actual. 14 de marzo.

Nita Lowey, 87 años. La excongresista fue una veterana demócrata neoyorquina y la primera mujer en presidir el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. 15 de marzo.

Émilie Dequenne, 43 años. La actriz belga que ganó un importante premio en el Festival de Cine de Cannes por su papel revelación en "Rosetta" falleció a causa de un cáncer poco común. El 16 de marzo.

Eddie Jordan, 76 años. Fue propietario de un equipo de Fórmula 1 y personalidad mediática. Su humor, firmes opiniones y un estilo de vestir a menudo extravagante lo convirtieron en un comentarista televisivo popular tras vender el equipo. 20 de marzo.

George Foreman, 76 años. El temible boxeador de peso pesado perdió el "Rumble in the Jungle" ante Muhammad Ali antes de su inspirador segundo y tercer combate como campeón mundial de 45 años y exitoso empresario. 21 de marzo.

Kitty Dukakis, 88 años. La esposa del exgobernador de Massachusetts y candidato presidencial demócrata Michael Dukakis habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la adicción. 21 de marzo.

Mia Love, de 49 años. Hija de inmigrantes haitianos, la primera mujer republicana negra elegida al Congreso, falleció de cáncer cerebral el 23 de marzo.

David Childs, 83 años. Fue el arquitecto principal del rascacielos One World Trade Center, que se erigió en el lugar donde se derrumbaron las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York durante los atentados del 11-S. 26 de marzo.

Richard Chamberlain, 90 años. El atractivo héroe de la serie de televisión de los años 60 "Dr. Kildare" se declaró gay cuatro décadas después y fue conocido como el "rey de las miniseries" por sus papeles en "The Thorn Birds" y "Shogun". 29 de marzo.

ABRIL

Val Kilmer, 65 años. El actor reflexivo y versátil que interpretó al favorito de los fans, Iceman, en "Top Gun", lució una voluminosa capa como Batman en "Batman Forever" e interpretó a Jim Morrison en "The Doors", falleció de neumonía el 1 de abril.

Theodore McCarrick, 94 años. El otrora poderoso cardenal católico fue destituido por el papa Francisco en 2019 después de que una investigación del Vaticano determinara que había abusado sexualmente de adultos y niños. 3 de abril.

Jay North, 73 años. Interpretó al travieso rubio en la serie de televisión "Dennis the Menace" durante cuatro temporadas a partir de 1959. 6 de abril.

Clem Burke, 70 años. Su versátil forma de tocar la batería impulsó al icónico grupo de rock Blondie durante décadas, interpretando desde punk new wave hasta melodías con influencias disco. 6 de abril.

Rubby Pérez, 69 años. Conocido por canciones como "Volveré", "El Africano" y "Tú Vas a Volar" durante una carrera dedicada al merengue, el estilo musical característico de la República Dominicana, falleció tras el derrumbe del techo de una discoteca . 8 de abril.

Octavio Dotel, de 51 años. Lanzó para 13 equipos de las Grandes Ligas en una carrera de 15 años y ganó una Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. Murió en el mismo derrumbe de techo en República Dominicana el 8 de abril.

Kim Shin-jo, 82 años. Fue un comando norcoreano que se reasentó en Corea del Sur como pastor después del fracaso de su misión de asesinar al presidente surcoreano Park Chung-hee en 1968. 9 de abril.

Mario Vargas Llosa, 89 años. El autor peruano fue Premio Nobel de Literatura y un gigante de las letras latinoamericanas. 13 de abril.

Abdullah Ahmad Badawi , 85 años. El ex primer ministro malasio fue un moderado que amplió las libertades políticas del país, pero fue criticado por su liderazgo mediocre. 14 de abril.

Wink Martindale, 91 años. El genial presentador de exitosos concursos como "Gambito" y "Tic-Tac-Dough" también concedió una de las primeras entrevistas televisivas grabadas a un joven Elvis Presley. 15 de abril.

Nora Aunor, 71 años. Se convirtió en una de las mayores estrellas del cine filipino durante una carrera que duró siete décadas. 16 de abril.

Bob Filner, 82 años. Congresista estadounidense durante 10 mandatos, su carrera política terminó abruptamente tras ser elegido alcalde de San Diego y destituido del cargo en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada. 20 de abril.

Papa Francisco, 88 años. El primer pontífice latinoamericano de la historia cautivó al mundo con su estilo humilde y su preocupación por los pobres, pero se ganó el apoyo de los conservadores con sus críticas al capitalismo y al cambio climático. 21 de abril.

Steve McMichael, 67 años. Fue un tackle defensivo estrella del equipo campeón del Super Bowl de 1985, los Chicago Bears, cuya personalidad descomunal lo convirtió en un jugador natural para la lucha libre profesional como "Ming el Despiadado". Falleció tras luchar contra la ELA el 23 de abril.

Virginia Giuffre, de 41 años. Acusó al príncipe Andrés de Gran Bretaña y a otros hombres influyentes de explotarla sexualmente cuando era adolescente, víctima de trata de personas por parte del financiero Jeffrey Epstein. Defensora de las sobrevivientes de la trata sexual tras convertirse en una figura central en la caída de Epstein, se suicidó, según su publicista, el 25 de abril.

Dick Barnett, 88 años. Miembro del Salón de la Fama del baloncesto, jugó en ambos equipos campeones de la NBA de los New York Knicks tras formar parte de una potencia universitaria histórica en Tennessee A&I. 27 de abril.

mayo

Ruth Buzzi, 88 años. Saltó a la fama como la desaliñada y amargada Gladys Ormphby en la innovadora serie de comedia de sketches "Rowan & Martin's Laugh-In" y tuvo más de 200 apariciones en televisión durante sus 45 años de carrera. 1 de mayo.

Jill Sobule, 66 años. La galardonada cantautora, cuyas ingeniosas y conmovedoras composiciones atrajeron la atención del público con la canción de temática gay "I Kissed a Girl", falleció en un incendio en su casa el 1 de mayo.

George Ryan, 91 años. Republicano de mano dura contra la delincuencia, quien como gobernador de Illinois logró librarse de la pena de muerte estatal, fue deshonrado por un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión. 2 de mayo.

David H. Souter, 85 años. El juez retirado de la Corte Suprema era un soltero ascético y republicano de New Hampshire que se convirtió en el favorito de los liberales durante casi 20 años en el tribunal. 8 de mayo.

Johnny Rodríguez, 73 años. La estrella de la música country fue un popular cantante mexicano-estadounidense cuyos éxitos de la década de 1970 incluyeron "I Just Can't Get Her Out of My Mind", "Ridin' My Thumb to Mexico" y "That's the Way Love Goes". 9 de mayo.

Robert Benton, 92 años. El cineasta ganador del Oscar cocreó “Bonnie y Clyde” y recibió la validación general como escritor y director de “Kramer vs. Kramer” y “Places in the Heart”. 11 de mayo.

Christopher “Kit” Bond, 86 años. El republicano fue el gobernador más joven de Misuri y posteriormente aportó miles de millones de dólares en fondos federales al estado durante cuatro mandatos como senador estadounidense. 13 de mayo.

José Mujica, 89 años. La democracia radical, la filosofía franca y el estilo de vida sencillo del expresidente uruguayo y guerrillero marxista, fascinaron a personas de todo el mundo. 13 de mayo.

George Wendt, 76 años. Actor con un encanto de hombre común, interpretó al afable borracho de bar Norm en la exitosa comedia televisiva de los años 80 "Cheers" y actuó en Broadway en "Art", "Hairspray" y "Elf". 20 de mayo.

Susan Brownmiller, 90 años. Feminista cuyo libro emblemático de 1975, "Contra nuestra voluntad", fue un éxito de ventas muy debatido sobre la agresión sexual. 24 de mayo.

Phil Robertson, 79 años. El patriarca de la "Dinastía de los Patos" convirtió su pequeño negocio de reclamos de patos en el paraíso deportivo del norte de Luisiana en un gran negocio y un fenómeno cultural conservador. 25 de mayo.

Charles Rangel, 94 años. El excongresista neoyorquino, un demócrata de Harlem franco y de voz grave, pasó casi cinco décadas en el Capitolio y fue miembro fundador del Caucus Negro del Congreso. 26 de mayo.

Presley Chweneyagae, 40 años. El actor sudafricano obtuvo reconocimiento internacional por su papel protagónico en la película de 2005 "Tsotsi", que ganó el primer Premio de la Academia de Sudáfrica a la Mejor Película en Lengua Extranjera. 27 de mayo.

Ngũgĩ wa Thiong'o, 87 años. El venerado hombre de letras keniano fue una voz disidente que, en docenas de libros de ficción y no ficción, trazó la historia de su país desde el imperialismo británico hasta la tiranía local. 28 de mayo.

Bernard Kerik, 69 años. Fue comisionado de policía de la ciudad de Nueva York el 11-S y posteriormente se declaró culpable de fraude fiscal antes de ser indultado. 29 de mayo.

Loretta Swit, 87 años. Ganó dos premios Emmy por interpretar a la mayor Margaret Houlihan, la exigente enfermera jefa de una unidad quirúrgica de la Guerra de Corea en la exitosa serie de televisión pionera “MASH” del 30 de mayo.

Etienne-Émile Baulieu, 98 años. El científico francés fue reconocido por ser el inventor de la píldora abortiva. 30 de mayo.

JUNIO

Shigeo Nagashima, 89 años. Era conocido en Japón como el "Sr. Béisbol Profesional", una de las personas más famosas del país durante su etapa como jugador. 3 de junio.

Jim Marshall, 87 años. El ex ala defensiva de los Minnesota Vikings fue uno de los cuatro miembros de los famosos Purple People Eaters, la columna vertebral de cuatro equipos que ganaron el Super Bowl. 3 de junio.

Niède Guidon, 92 años. La arqueóloga brasileña descubrió cientos de pinturas rupestres prehistóricas en el noreste de Brasil, y su investigación cuestionó las teorías sobre la presencia humana en las Américas. 4 de junio.

Edgar Lungu, 68 años. El expresidente de Zambia dirigió la nación del sur de África de 2015 a 2021. 5 de junio.

Nina Kuscsik, 86 años. Hizo campaña por la inclusión de las mujeres en las carreras de larga distancia y ganó el Maratón de Boston el primer año en que se permitió oficialmente a las mujeres correr. 8 de junio.

Sly Stone, 82 años. El músico revolucionario y dinámico showman lideró a Sly and the Family Stone, transformando la música popular en las décadas de 1960 y 1970 y más allá con éxitos como "Everyday People", "Stand!" y "Family Affair". 9 de junio.

Frederick Forsyth, 86 años. El autor británico escribió "El día del chacal" y otros thrillers superventas. 9 de junio.

Brian Wilson, 82 años. El visionario y frágil líder de los Beach Boys, cuyo talento para la melodía, los arreglos y la expresión personal abierta inspiró "Good Vibrations", "California Girls" y otros himnos veraniegos, convirtiéndose en uno de los artistas discográficos más influyentes del mundo. 11 de junio.

Ananda Lewis, de 52 años. La expresentadora de MTV y BET, que se convirtió en una querida personalidad televisiva en la década de 1990 gracias a su calidez y autenticidad, falleció de cáncer de mama el 11 de junio.

Anne Burrell, 55 años. La chef de televisión entrenó a expertos culinarios en cientos de episodios de “Los peores cocineros de Estados Unidos”. 17 de junio.

Mick Ralphs, 81 años. El guitarrista, cantante y compositor fue miembro fundador de las bandas clásicas de rock británico Bad Company y Mott the Hoople. 23 de junio.

Bobby Sherman, 81 años. Su encantadora sonrisa y su peluda melena lo convirtieron en un ídolo adolescente en los años 60 y 70 con éxitos pop chicle como “Little Woman” y “Julie, Do Ya Love Me”. 24 de junio.

Carolyn McCarthy, 81 años. Cumplió nueve mandatos en el Congreso tras ser elegida en 1996 como defensora del control de armas tras un tiroteo masivo en un tren suburbano de Nueva York que dejó a su esposo muerto y a su hijo gravemente herido. 26 de junio.

D. Wayne Lukas, 89 años. Miembro del Salón de la Fama, se convirtió en uno de los entrenadores más destacados de las carreras de caballos y en un referente del deporte durante décadas. 28 de junio.

JULIO

Jimmy Swaggart, 90 años. El telepredicador amasó una enorme cantidad de seguidores y un ministerio multimillonario, solo para ser destrozado por su afición por las prostitutas. 1 de julio.

Alex Delvecchio, 93 años. Miembro del Salón de la Fama del Hockey, ayudó a los Detroit Red Wings a ganar la Copa Stanley tres veces en la década de 1950. 1 de julio.

Michael Madsen, 67 años. El actor mejor conocido por sus personajes fríamente amenazantes, de mirada acerada y a menudo sádicos en las películas de Quentin Tarantino, incluidas “Reservoir Dogs” y “Kill Bill: Vol. 2”. 3 de julio.

Muhammadu Buhari, 82 años. Dirigió Nigeria dos veces, como jefe de Estado militar y como presidente democrático. 13 de julio.

Fauja Singh, 114 años. Corredor indio, apodado el Torpedo con Turbante, considerado el maratonista de mayor edad del mundo, falleció tras ser atropellado el 14 de julio.

Bradley John Murdoch, 67 años. Conocido como el "Asesino del Outback", fue condenado por asesinar al mochilero británico Peter Falconio, quien desapareció en la árida zona central de Australia en 2001. 15 de julio.

Connie Francis, 87 años. Entre los éxitos de la virtuosa estrella del pop de las décadas de 1950 y 1960 se encuentran «Pretty Little Baby» y «Who's Sorry Now?», esta última como título irónico para una vida personal llena de desamor y tragedia. 16 de julio.

Felix Baumgartner, 56 años. El atleta extremo sorprendió al mundo en 2012 al saltar en paracaídas a una velocidad superior a la del sonido durante un salto de 39 kilómetros desde la estratosfera. Falleció en un accidente de parapente el 17 de julio.

Alan Bergman, 99 años. El letrista ganador del Oscar se asoció con su esposa, Marilyn, en una amorosa asociación que produjo “How Do You Keep the Music Playing?”, “It Might Be You” y el clásico “The Way We Were”. 17 de julio.

Rex White, 95 años. Fue el campeón vivo de mayor edad de NASCAR y fue incluido en el Salón de la Fama en 2015. 18 de julio.

Malcolm-Jamal Warner, 54 años. Su carrera de 40 años como actor y director comenzó como su hijo adolescente, Theo Huxtable, en "The Cosby Show", un fenómeno cultural que contribuyó a definir la década de 1980. Se ahogó en el mar Caribe el 20 de julio.

Thomas Anthony Durkin, 78 años. Este abogado penalista fue una figura clave en los juzgados de Chicago durante cinco décadas, conocido por su incansable defensa de una lista de clientes notorios. 21 de julio.

Ozzy Osbourne, 76 años. El sombrío y demoníaco cantante de la banda pionera Black Sabbath se convirtió en el padrino del heavy metal y luego en un padre decrépito en la telerrealidad. 22 de julio.

Chuck Mangione, 84 años. El músico dos veces ganador del premio Grammy alcanzó el éxito internacional en 1977 con su sencillo con sabor a jazz "Feels So Good" y más tarde se convirtió en actor de voz en la comedia animada de televisión "King of the Hill". 22 de julio.

Joey Jones, 70 años. El héroe del fútbol galés ganó dos Copas de Europa con el Liverpool y fue apodado "Mr. Wrexham". 22 de julio.

Hulk Hogan, 71 años. El ícono de la lucha libre profesional, con bigote, pañuelo en la cabeza y bíceps descomunales, convirtió el deporte en un negocio masivo y extendió su influencia a la televisión, la cultura pop y la política conservadora durante una segunda etapa larga y plagada de escándalos. 24 de julio.

Cleo Laine, 97 años. Su ronca voz de contralto fue una de las más distintivas del jazz, y muchos la consideraron la mayor contribución de Gran Bretaña al género, típicamente estadounidense. 24 de julio.

Dwight Muhammad Qawi, 72 años. El boxeador miembro del Salón de la Fama comenzó a boxear en prisión y se convirtió en campeón mundial de dos categorías. 25 de julio.

Ryne Sandberg, 65 años. El segunda base miembro del Salón de la Fama se convirtió en uno de los mejores jugadores de béisbol durante su carrera con los Cachorros de Chicago. 28 de julio.

Flaco Jiménez, 86 años. El legendario acordeonista de San Antonio ganó múltiples premios Grammy al expandir la popularidad de la música conjunto, tejana y tex-mex. 31 de julio.

AGOSTO

Jeannie Seely, 85 años. Fue la conmovedora cantante de música country detrás de estándares como "Don't Touch Me". 1 de agosto.

Stella Rimington, 90 años. Dame Stella fue la primera mujer jefa del servicio de inteligencia británico MI5 y posteriormente una exitosa escritora de novelas de suspense. 3 de agosto.

Loni Anderson, 79 años. Interpretó a una recepcionista empoderada de una estación de radio en apuros en la exitosa comedia televisiva "WKRP en Cincinnati". 3 de agosto.

Ion Iliescu, 95 años. El primer presidente libremente elegido de Rumania tras la caída del comunismo en 1989, posteriormente enfrentó cargos de crímenes de lesa humanidad por su papel en la sangrienta revolución. 5 de agosto.

James Lovell, 97 años. El comandante del Apolo 13 ayudó a convertir una fallida misión lunar en un triunfo de la ingeniería práctica y práctica. 7 de agosto.

Myint Swe, de 74 años. Asumió la presidencia interina de Myanmar en circunstancias controvertidas después de que los militares arrebataron el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. 7 de agosto.

William H. Webster, 101 años. Sus habilidades para la resolución de problemas y su integridad ayudaron a restaurar la confianza pública como director del FBI de 1978 a 1987 y de la CIA de 1987 a 1991. 8 de agosto.

Genshitsu Sen, 102 años. Promovió la paz como gran maestro de la ceremonia del té japonesa tras ser entrenado como piloto kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial. 14 de agosto.

Mike Castle, 86 años. El republicano moderado y exgobernador de Delaware sirvió 18 años en el Congreso, impulsando el popular Programa de Monedas de 25 centavos de dólar de los 50 Estados. 14 de agosto.

Tristan Rogers, 79 años. Interpretó al súper espía Robert Scorpio en “General Hospital” de ABC. 15 de agosto.

Terence Stamp, 87 años. El actor británico interpretó a menudo papeles de villanos complejos, incluyendo el del General Zod en las primeras películas de Superman. 17 de agosto.

Humpy Wheeler, 86 años. Fue un promotor pionero del automovilismo como presidente y director general del Charlotte Motor Speedway. 20 de agosto.

Frank Caprio, 88 años. Juez municipal jubilado de Rhode Island, alcanzó la fama en línea como jurista solidario y presentador de "Caught in Providence". 20 de agosto.

James Dobson, 89 años. Fundador del ministerio cristiano conservador Focus on the Family, este psicólogo infantil fue un influyente activista político contra el aborto y los derechos LGBTQ+. 21 de agosto.

Ron Turcotte, 84 años. El jinete miembro del Salón de la Fama montó a Secretariat en la Triple Corona en 1973. 22 de agosto.

Angela Mortimer Barrett, 93 años. Superó una sordera parcial y una infección intestinal para ganar tres títulos individuales de Grand Slam, incluido Wimbledon de 1961. 25 de agosto.

Randy “Duke” Cunningham, 83 años. Sus hazañas como as de la aviación de la Marina de los EE. UU. durante la Guerra de Vietnam lo catapultaron al Congreso, donde el republicano cumplió ocho mandatos en la Cámara de Representantes antes de declararse culpable de aceptar 2,4 millones de dólares en sobornos. 27 de agosto.

SEPTIEMBRE

Graham Greene, 73 años. Actor indígena pionero, su larga carrera incluyó una nominación al Oscar por su interpretación de Kicking Bird en “Danza con lobos”. 1 de septiembre.

Giorgio Armani, 91 años. El icónico diseñador italiano transformó el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda multimillonario. 4 de septiembre.

Joseph McNeil, de 83 años. Fue uno de los cuatro estudiantes universitarios de Carolina del Norte cuya negativa a abandonar un mostrador de comida de Woolworth's, racialmente segregado, hace 65 años contribuyó a desencadenar sentadas pacíficas por los derechos civiles en todo el Sur. 4 de septiembre.

La duquesa de Kent, 92 años. Nacida como Katharine Lucy Mary Worsley, rompió el protocolo real al abrazar a un finalista de Wimbledon y se apartó de sus obligaciones familiares para dar clases de música en una escuela pública. 4 de septiembre.

Polly Holliday, 88 años. La actriz de cine y teatro nominada al premio Tony convirtió el eslogan "¡Bésame la sémola!" en una respuesta nacional como la camarera que mascaba chicle y usaba colmena en la comedia de larga duración de CBS "Alice". 9 de septiembre.

Charlie Kirk, 31 años. De adolescente activista conservador universitario a destacado podcaster y aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo mortal durante una aparición en una universidad de Utah el 10 de septiembre.

Bobby Hart, 86 años. El compositor fue una parte clave del imperio multimedia de los Monkees, colaborando con Tommy Boyce en éxitos como "Last Train to Clarksville" y "I'm Not Your Steppin' Stone". 10 de septiembre.

Kim Seong-Min, de 63 años. El desertor que fundó la Radio Libre de Corea del Norte, con sede en Seúl, utilizó memorias USB y una red de fuentes en el país hermético para informar al público norcoreano sobre su gobierno autoritario. 12 de septiembre.

Ricky Hatton, 46 años. El excampeón mundial de boxeo que se convirtió en uno de los boxeadores más populares del deporte tenía problemas de salud mental y fue encontrado muerto por ahorcamiento . 14 de septiembre.

Robert Redford, 89 años. El niño prodigio de Hollywood se convirtió en director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes más queridos. 16 de septiembre.

Brett James, 57 años. El compositor de música country ganador del Grammy, cuyos éxitos más importantes incluían "Jesus, Take the Wheel" de Carrie Underwood y "When the Sun Goes Down" de Kenny Chesney, falleció en un accidente aéreo el 18 de septiembre.

Sonny Curtis, 88 años. Un rockero clásico, escribió el clásico crudo "I Fought the Law" y planteó la eterna pregunta "¿Quién puede encender el mundo con su sonrisa?" como escritor y cantante de la canción principal de "The Mary Tyler Moore Show". 19 de septiembre.

Bernie Parent, 80 años. Considerado uno de los mejores porteros de hockey, este miembro del Salón de la Fama fue el arquero que ancló la portería en los dos campeonatos de la Copa Stanley de los Philadelphia Flyers en la década de 1970. 21 de septiembre.

Bobby Cain, 85 años. Como uno de los llamados 12 de Clinton en 1956, sufrió violencia racista para convertirse en el primer estudiante negro de Tennessee en graduarse de una escuela pública integrada. 22 de septiembre.

Claudia Cardinale, 87 años. El aclamado actor italiano protagonizó algunas de las películas europeas más famosas de los años 1960 y 1970. 23 de septiembre.

El jeque Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, de unos 80 años. El gran muftí de Arabia Saudita fue la principal figura religiosa del reino durante un cuarto de siglo, mientras la nación musulmana ultraconservadora se liberalizaba socialmente. 23 de septiembre.

Sara Jane Moore, 95 años. Estuvo encarcelada durante más de 30 años después de intentar sin éxito asesinar al presidente Gerald Ford en 1975. 24 de septiembre.

Assata Shakur, 78 años. La activista por la liberación negra recibió asilo político en Cuba tras escapar en 1979 de una prisión estadounidense donde cumplía cadena perpetua por el asesinato de un agente del orden. 25 de septiembre.

Russell M. Nelson, 101 años. Fue el presidente de mayor edad de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 27 de septiembre.

OCTUBRE

Jane Goodall, 91 años. La conservacionista fue reconocida por su innovadora investigación de campo con chimpancés y su defensa del medio ambiente a nivel mundial. 1 de octubre.

Jilly Cooper, 88 años. La exitosa autora británica narró temas de clase y sexo en novelas atrevidas, entre ellas “Rivals” y “Riders”. 5 de octubre.

Joan B. Kennedy, 89 años. La exesposa del senador Edward M. Kennedy sufrió tragedias familiares, las infidelidades de su esposo y décadas de lucha contra el alcoholismo y la salud mental. 8 de octubre.

Diane Keaton, 79 años. La peculiar manera de ser y la profundidad emocional de la estrella ganadora del Oscar cautivaron a los fanáticos en películas como "Annie Hall", "El Padrino" y "El padre de la novia". 11 de octubre.

D'Angelo, 51 años. El cantante de R&B ganador del Grammy, reconocido por su voz áspera pero suave y por atraer la atención del público con el video musical sin camisa de "Untitled (How Does It Feel)", falleció de cáncer el 14 de octubre.

Raila Odinga, 80 años. Las campañas populistas del ex primer ministro y eterno candidato presidencial desafiaron el régimen unipartidista, inquietaron a las autoridades y le otorgaron una influencia descomunal en Kenia. 15 de octubre.

Ace Frehley, 74 años. El guitarrista principal y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss cautivó al público con su elaborado maquillaje galáctico y su guitarra humeante. 16 de octubre.

Susan Stamberg, 87 años. La "madre fundadora" de la Radio Pública Nacional fue la primera locutora en presentar un programa de noticias nacional. 16 de octubre.

Kanchha Sherpa, 92 años. Este guía de montaña nepalí fue el último superviviente del equipo de expedición que conquistó por primera vez el Monte Everest. 16 de octubre.

Tomiichi Murayama, 101 años. El ex primer ministro de Japón fue conocido por su "Declaración de Murayama" de 1995, en la que pedía disculpas a las víctimas asiáticas de la agresión de su país. 17 de octubre.

Chen Ning Yang, 103 años. El físico chino ganador del Premio Nobel fue uno de los científicos más influyentes de la física moderna. 18 de octubre.

Daniel Naroditsky, 29 años. El gran maestro del ajedrez, que comenzó siendo un niño prodigio, se convirtió rápidamente en una de las voces estadounidenses más influyentes del deporte. Su causa de muerte no se hizo pública . 20 de octubre.

June Lockhart, 100 años. Se convirtió en una figura materna para una generación de televidentes, ya sea en casa en “Lassie” o “Perdidos en el espacio”. 23 de octubre.

Reina Madre Sirikit, 93 años. Supervisó proyectos reales en Tailandia para ayudar a la población rural pobre, preservar la artesanía tradicional y proteger el medio ambiente. 24 de octubre.

Nick Mangold, 41 años. Como centro de los New York Jets, fue uno de los mejores jugadores de la franquicia, contribuyendo en dos ocasiones al campeonato de la AFC. Falleció el 25 de octubre por complicaciones de una enfermedad renal.

Prunella Scales, 93 años. Actriz versátil, mejor conocida por su papel de la mordaz Sybil Fawlty en la clásica comedia británica “Fawlty Towers”. 27 de octubre.

NOVIEMBRE

Martha Layne Collins, 88 años. Fue la primera y única mujer elegida gobernadora de Kentucky. 1 de noviembre.

Stanley Chesley, 89 años. Pionero en demandas colectivas, se enfrentó a las compañías tabacaleras y a los fabricantes de implantes mamarios defectuosos. Su carrera legal terminó en medio de acusaciones de conducta poco ética. 2 de noviembre.

George Banks, 83 años. Se convirtió en uno de los asesinos en masa más notorios de Estados Unidos al disparar a 14 personas y matar a 13, incluidos sus propios hijos, durante una masacre en Pensilvania en 1982. 2 de noviembre.

Dick Cheney, 84 años. Este conservador, de carácter enérgico, fue uno de los principales defensores de la invasión de Irak y uno de los vicepresidentes más poderosos y polarizadores de la historia de Estados Unidos. Años después, se convirtió en crítico y blanco de críticas del presidente Donald Trump. 3 de noviembre.

Diane Ladd, 89 años. La actriz fue nominada tres veces a los Premios de la Academia, como la descarada camarera en “Alice Doesn't Live Here Anymore”, la madre intrigante en “Wild at Heart” y su papel con su hija Laura Dern en “Rambling Rose”. 3 de noviembre.

Kim Yong Nam, 97 años. El veterano jefe de estado ceremonial de Corea del Norte era conocido por su voz profunda y potente en discursos propagandísticos de apoyo a la dinastía gobernante Kim. 3 de noviembre.

James D. Watson, 97 años. Su codescubrimiento de la estructura de escalera retorcida del ADN en 1953 contribuyó a encender la mecha de una revolución en la medicina, la lucha contra el crimen, la genealogía y la ética. 6 de noviembre.

Paul Tagliabue, 84 años. Contribuyó a la paz laboral y al bienestar de la NFL durante sus 17 años como comisionado, pero fue criticado por no tomar medidas más contundentes contra las conmociones cerebrales. 9 de noviembre.

Sally Kirkland, 84 años. La actriz de teatro, cine y televisión fue mejor conocida por compartir la pantalla con Paul Newman y Robert Redford en "The Sting" y su papel principal nominado al Oscar en la película de 1987 "Anna". 11 de noviembre.

Juan Ponce Enrile, 101 años. Fue jefe de defensa de Filipinas durante la era de la ley marcial, conocida por atrocidades contra los derechos humanos, reveses democráticos y saqueos. Posteriormente, se separó de Ferdinand Marcos, lo que condujo al derrocamiento del dictador en un levantamiento popular en 1986. 13 de noviembre.

Todd Snider, 59 años. Sus melodías reflexivas y espontáneas y su composición de estilo cosmic stoner lo convirtieron en una figura querida de la música de raíces estadounidense. 14 de noviembre.

H. Rap Brown, 82 años. Uno de los líderes más destacados del movimiento Black Power, murió mientras cumplía cadena perpetua por el asesinato en 2000 de un agente del sheriff de Georgia. 23 de noviembre.

Dharmendra, 89 años. Presencia clave en las películas de Bollywood de las décadas de 1970 y 1980, fue una de las estrellas más populares del cine indio. 24 de noviembre.

Jimmy Cliff, 81 años. El carismático pionero del reggae y actor protagonizó la histórica película "The Harder They Come" y predicó alegría, desafío y resiliencia en clásicos como "Many Rivers to Cross", "You Can Get It If You Really Want" y "Vietnam". 24 de noviembre.

Viola Ford Fletcher, 111 años. Una de las últimas sobrevivientes de la Masacre Racial de Tulsa de 1921 en Oklahoma, dedicó sus últimos años a buscar justicia por el ataque mortal perpetrado por una turba blanca contra la próspera comunidad negra donde vivió de niña. 24 de noviembre.

Fuzzy Zoeller, 74 años. Uno de los personajes más sociables del golf, la carrera del dos veces campeón de un major se vio manchada por una broma racista sobre Tiger Woods. 27 de noviembre.

Tom Stoppard, 88 años. El dramaturgo británico fue un dramaturgo juguetón y perspicaz que ganó un premio de la Academia por su guión para “Shakespeare In Love” de 1998. 29 de noviembre.

DICIEMBRE

Charles Shay, 101 años. Este veterano nativo americano condecorado era un médico del ejército estadounidense de 19 años cuando desembarcó en la playa de Omaha el Día D y ayudó a salvar vidas. 3 de diciembre.

Steve Cropper, 84 años. Guitarrista y compositor delgado y conmovedor, ayudó a anclar la célebre banda de acompañamiento de Memphis Booker T. and the MG's en Stax Records y coescribió los clásicos "Green Onions", "(Sittin' on) the Dock of the Bay" y "In the Midnight Hour". 3 de diciembre.