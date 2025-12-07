Once años después, el misterio intacto del desaparecido vuelo MH370

El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370, que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín, desapareció. Transportaba a 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Al principio, las búsquedas se llevaron a cabo frente a las costas de Vietnam, donde el avión dejó de comunicarse. Esa es la primera versión de la historia.

Pero muy pronto, la versión cambió: las autoridades anunciaron que, en realidad, el Boeing se habría estrellado en el océano Índico. Australia se puso al frente de las operaciones en una inmensa franja, a 2.000 km de su costa oeste.

La primera campaña consistió en tratar de localizar un islote de escombros que se supone que flotan en la superficie. Es lo que inevitablemente produce un accidente en el mar. Pero las búsquedas no dieron resultado: no se encontraron restos del fuselaje, objetos ni cadáveres.

Exploración del fondo marino

Entonces se lanzaron sondas, de forma completamente aleatoria, para intentar localizar la señal de las cajas negras. Pero, una vez más, tras una serie de falsas alarmas, no se encontró ningún rastro del vuelo MH370.

Quedaba entonces una última posibilidad: examinar las profundidades, en una zona oceánica poco o nada cartografiada y extremadamente compleja. Estas investigaciones se prolongaron hasta 2017, sin ningún resultado.

En 2018, se produjo un “giro inesperado” con la entrada en escena de Ocean Infinity. La empresa estadounidense, sin ningún historial, dispone de medios técnicos excepcionales para la prospección de tesoros submarinos y ofrece sus servicios. Pero ni siquiera Ocean Infinity encuentra el MH370.

Así pues, con frecuencia, en el momento del aniversario de la desaparición, un anuncio como el del miércoles mantiene la esperanza de que se produzcan nuevos descubrimientos: Ocean Infinity va a emprender una nueva campaña.

Las familias siguen a la espera

Once años después, este nuevo anuncio deja a muchos perplejos. Se habría identificado una nueva zona de exploración de 15 000 km², pero no se sabe muy bien en qué se basa. Las nuevas búsquedas deben comenzar el 30 de diciembre de 2025, según ha informado el Ministerio de Transporte de Malasia. Una fecha sorprendente. ¿Está motivada por razones fiscales más que meteorológicas? De hecho, la primavera austral ya comenzó hace cuatro meses.

¿Se encontrará el avión del vuelo MH370 en el Océano Índico? Nada es menos seguro, ya que no hay pruebas de que se haya estrellado allí. Lo que se busca en el fondo del mar es el avión en su totalidad, es decir, un campo de escombros muy difícil de reconstruir, y no una o dos piezas trofeo, como un motor o una caja negra ilegible, piezas sueltas que permitirían cantar victoria.

El costo de las búsquedas (200 millones de dólares australianos, es decir, unos 113 millones de euros), descritas como “las más importantes y costosas de la historia de la humanidad”, equivale en realidad a menos de la mitad del precio de un B-777.