“Se acabaron los intentos de chantaje”: la UE prohíbe el gas ruso para fines de 2027

Los países de la Unión Europea y los diputados del bloque informaron el miércoles que acordaron prohibir las importaciones de gas ruso para el otoño boreal de 2027.

"Es el amanecer de una nueva era, la de la independencia energética total de Europa respecto a Rusia", celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la prensa.

Se trata de un consenso entre el Parlamento Europeo, que quería una prohibición más rápida, y los 27 Estados de la UE que querían tomarse un poco más de tiempo.

"Lo hemos logrado", se congratuló el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.

"Se acabaron los intentos de chantaje. Se acabaron las manipulaciones del mercado por parte de [el presidente ruso, Vladimir] Putin. Somos solidarios con Ucrania", subrayó.

Rusia criticó inmediatamente la decisión de la Unión Europea al considerar que de esta manera "se condena" a "acelerar" su pérdida de poder con una energía "más costosa", reaccionó el Kremlin.

El veto a los contratos a largo plazo para importar gas ruso se aplicará a más tardar en noviembre de 2027, según un comunicado de ambas entidades.

Para el gas suministrado por gasoductos, la prohibición de los contratos a largo plazo, que a veces duran décadas, entrará en vigor el 30 de septiembre de 2027, siempre que las reservas de gas sean suficientes. Como muy tarde, se aplicará el 1 de noviembre de ese año.

Para el gas natural licuado (GNL), los contratos largos estarán prohibidos a partir del 1 de enero de 2027, conforme lo anunció Von der Leyen, para sancionar a Rusia.

En el caso de los contratos cortos, la prohibición regirá a partir del 25 de abril de 2026 para el GNL, y del 17 de junio de ese año para el gas enviado por gasoducto.

Este calendario deberá ser ratificado por los Estados miembros de la UE y por el Parlamento.

Las empresas europeas podrán invocar un caso de "fuerza mayor" para justificar legalmente estas rupturas de contratos, mencionando la prohibición de importación decidida por la UE.