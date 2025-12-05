Llega a Venezuela otro avión con 172 migrantes desde EEUU en pleno aislamiento aéreo

Un avión procedente de Estados Unidos llegó el viernes al aeropuerto principal de Venezuela con 172 deportados, en momentos en que el país quedó prácticamente aislado con la suspensión masiva de vuelos internacionales tras una alerta de seguridad aérea estadounidense.

Los vuelos de deportación que comenzaron en febrero para repatriar a migrantes venezolanos fueron suspendidos brevemente luego de que el presidente Donald Trump escribiera el domingo en su red social que el espacio aéreo sobre Venezuela estaba "cerrado en su totalidad".

La medida se tomó en medio de una crisis entre Caracas y Washington, que se ejecuta desde agosto un despliegue en el Caribe que incluye a los portaviones más grandes del mundo en su lucha contra el narcotráfico.

Un primer avión de matrícula estadounidense llegó el miércoles con 266 venezolanos. Otro llegó este viernes con 266 migrantes.

El gobierno de Venezuela dijo que en el vuelo proveniente de Phoenix, Arizona, viajaron cinco niños, 26 mujeres y 141 hombres. Con esto suman 18.260 venezolanos repatriados en lo que va de 2025.

Del total, 14.579 corresponden a deportados desde Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense pidió el pasado 21 de noviembre "extremar precauciones" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

Casi la totalidad de las aerolíneas internacionales suspendieron operaciones por razones de "seguridad" y por "intermitencias en señales de navegación", lo que dejó a Venezuela prácticamente aislada.

Trump ordenó en agosto un despliegue de buques y aviones militares en el Caribe bajo el argumento de la lucha antinarcóticos. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirma que las maniobras militares de Estados Unidos buscan forzar un "cambio de régimen" en el país y apoderarse de sus cuantiosas reservas de crudo.

Fuerzas militares estadounidenses han bombardeado desde el pasado 2 de septiembre unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico supuestamente vinculadas al narcotráfico. Los ataques han dejado al menos 87 muertos.

Venezuela cuestiona los bombardeos a embarcaciones al tacharlos de "ejecuciones extrajudiciales".