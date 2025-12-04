Estados Unidos sugiere a sus ciudadanos a "preparar un testamento” antes de viajar a Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió ayer una alerta para sus ciudadanos que se encuentren en Venezuela, exhortándoles a salir de ese territorio debido a los casos de inseguridad registrados en los últimos años.

Estados Unidos colocó a Venezuela en el nivel de peligro número cuatro, ya que aseguran están ocurriendo detenciones indebidas, torturas, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, delitos, disturbios civiles.

Es por esta razón que, el Departamento de Justicia le recomendó a los estadounidenses que decidan viajar hacia ese país, “preparar un testamento y designar los beneficiarios de seguros y/o el poder notarial adecuados”.

“No viajes ni permanezcas en Venezuela. Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que abandonen inmediatamente”, establece el comunicado publicado en la página web del Departamento de Estado.

Prueba de vida

Además, exhortaron a sus ciudadanos a establecer un plan de comunicación con la familia o quien les reciba en Venezuela, el cual permita disponer de un protocolo de “prueba de vida” en caso de ser tomado como rehén, detenido o torturado.

“(Esto para que) seres queridos sepan preguntas específicas (y respuestas) que deben preguntar a los secuestradores para confirmar que sigues vivo. Esto ayudará a desenmascarar a estafadores que intenten extorsionar falsamente a tu familia alegando que pueden liberarte”, expresa.

Le expresaron a los estadounidenses que consideren la opción de contratar a una empresa profesional de seguridad que garantice su seguridad durante el periodo de estadía.

“Cualquier plan de contingencia para viajar hacia o desde Venezuela no debería depender de la ayuda del gobierno estadounidense”, adelantaron las autoridades.

Terrorismo

Las autoridades estadounidenses alegan que en Venezuela son comunes los delitos violentos, especificando hechos como homicidios, robos a mano armada, secuestro y robo de coches.

Además, manifestó que la policía y las fuerzas de seguridad han instaurado “una brutal represión contra manifestaciones prodemocracia o antirégimen, incluyendo el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma contra los participantes, que ocasionalmente desembocan en saqueos y vandalismo”.

Advirtió sobre la presunta presencia de “grupos terroristas” colombianos que operan en las zonas fronterizas de Venezuela.

“La escasez de gasolina, electricidad, agua, medicinas y suministros médicos continúa en gran parte de Venezuela”, indica la misiva.

Entienden que los viajeros afrontan un mayor riesgo al trasladarse en taxis no regulados desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetia, así como si intentan utilizar cajeros automáticos en la zona.

Indicaron que es “poco probable” que los medicamentos de venta libre y con receta estén disponibles para ciudadanos estadounidenses, por lo que les sugieren llevar suficientes suministros.

“El acceso a la atención médica en Venezuela es limitado. Las instalaciones pueden no disponer de suministros adecuados de medicamentos básicos”, expresan en la publicación.

“Sin la capacidad de ayudas”

Desde marzo de 2019, el Departamento de Estado retiró todo el personal diplomático de la Embajada en Caracas, capital de Venezuela, y suspendió sus operaciones. Ante esa decisión, todos los servicios consulares, rutinarios y de emergencia, permanecen suspendidos sin fecha de restablecimiento.

Por lo que recordaron que el gobierno de Estados Unidos no tiene la capacidad para proporcionar servicios de emergencia ni asistencia consular a ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

“Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela debe abandonar el país inmediatamente, incluidos aquellos que viajen con pasaportes venezolanos u otros extranjeros. No viajes a Venezuela por ningún motivo”, declaró.