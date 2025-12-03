Trump insiste en que ataques a Venezuela inicial "pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Ataques a barcos

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este martes que el Pentágono apenas ha “comenzado a atacar barcos narcotraficantes” en un momento marcado por las críticas a la decisión del Ejército estadounidense de rematar a supervivientes de uno de los bombardeos que llevó a cabo sobre supuestas narcolanchas en el Caribe el pasado septiembre.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, aseguró Hegseth durante una reunión del Gabinete del presidente Donald Trump.

El secretario de Guerra aseguró que Trump ha abordado el tráfico de drogas “combatiendo a estas organizaciones terroristas designadas”, en referencia a bandas como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, que según la clasificación de la Casa Blanca son grupos terroristas de origen venezolano incluidos en su estrategia de despliegue militar en el Caribe y presión sobre el Gobierno de Caracas.

El propio Trump aseguró durante la reunión celebradaayer en la Casa Blanca que las drogas que entran por el mar a EE.UU. “han disminuido un 91 %” a lo que Hegseth respondió que los ataques contra embarcaciones a las que su Gobierno señala de transportar drogas se han pausado recientemente “porque es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo”.

Efecto disuasorio

El secretario de Guerra insistió en que lograr un efecto disuasorio “es el objetivo principal” de estos ataques sobre embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, de los cuales el Pentágono ha llevado a cabo un total de 21 bombardeos que han dejado 82 tripulantes muertos.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por Hegseth para matar a dos supervivientes del ataque inicial, una acción que el Congreso se prepara para investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

Confirmación

La Casa Blanca confirmó el lunes que ese segundo ataque se realizó, pero aseguró que la orden vino de Frank Bradley, almirante de la Armada que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

Hegseth quiso hoy mostrar su confianza en Bradley y, al igual que ya han dicho la Casa Blanca y el Pentágono, insistió en que todos los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas son completamente legales.

En tanto, el almirante estadounidense Frank Bradley ha sido responsabilizado por la Casa Blanca y el propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, por supuestamente ser quién dio las órdenes en el ataque del 2 de septiembre en el que murieron dos personas que habían sobrevivido a un primer bombardeo contra una embarcación en el Caribe, cerca de Venezuela, un crimen de guerra de libro que primero puso en el fuego mediático al jefe del Pentágono.

“Son terroristas”.

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió este martes que los ataques estadounidenses contra lanchas, a las que EE.UU. acusa de transportar drogas, son legales porque las personas que viajan en ellas “son terroristas” a los que, según dijo, los equipos de inteligencia tienen identificados.

“Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas”, aseguró la portavoz en una rueda de prensa.