Rubio denuncia que presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela pone "en peligro" la seguridad de EEUU

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha denunciado la presencia de Irán y del partido-milicia libanés Hezbolá en países de América Latina, pero más específicamente en Venezuela, y ha advertido de que esta supone un "peligro" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Así lo ha expresado durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News, en la que ha acusado al "régimen venezolano" de ser una "fuente de inestabilidad en toda la región" y de haber permitido a estos actores, y por extensión a la Guardia Revolucionaria de Irán, establecerse en su territorio.

"Cerca de ocho millones de venezolanos han huido a países vecinos como resultado de las actividades del régimen. El país también es un lugar en el que Irán cuenta con presencia, y de esto no se habla lo suficiente", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que "Irán muestra una clara hostilidad hacia Estados Unidos" y, además, "han plantado su bandera en el territorio venezolano". "El hecho de que (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro se sienta amenazado por la presencia estadounidense en la región deja ver que está involucrado en el narcotráfico", ha sostenido.

"Esto no lo decimos nosotros. Lo dice la imputación emitida por la justicia de Nueva York. Hasta que el presidente (estadounidense, Donald Trump) dijo algo, nadie hablaba de la relación entre Maduro y el negocio de las drogas", ha apuntado.

Sus palabras llegan después de que Estados Unidos haya incrementado sus acciones militares en el mar Caribe, donde ha realizado numerosos ataques contra supuestas narcolanchas, unas acciones que han sido criticadas por la comunidad internacional y que pueden constituir graves violaciones de los Derechos Humanos.

Sin embargo, estas acciones han sido abordadas por Maduro como un intento de "hacer caer al régimen". Los gobiernos de Irán y Venezuela hacen frente a fuertes paquetes de sanciones introducidos por Estados Unidos.