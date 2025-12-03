Petro rechaza las amenazas de Trump

El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el martes los comentarios de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien sugirió que países que producen cocaína como Colombia están expuestos a ataques y pidió que no se “amenace” la soberanía de su país.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”, dijo Petro en la red social X reaccionando a una noticia sobre lo dicho por Trump. “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, agregó.

Trump anunció el martes a la prensa que Estados Unidos pronto comenzaría a realizar ataques terrestres, aunque no especificó dónde, y señaló que podrían ocurrir en otros países además de Venezuela.

“Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar a hacerlo muy pronto también”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Más tarde, cuando se le pidió que diera más detalles, Trump dijo que se refería a países que fabrican y venden fentanilo o cocaína. El presidente dijo haber escuchado que Colombia fabrica cocaína y la vende a Estados Unidos.

“Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataques”, dijo Trump. “No sólo Venezuela”, afirmó.

Las relaciones de Estados Unidos con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, han desmejorado desde el regreso de Trump a la presidencia.

PRESIDENTE DE IZQUIERDA

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, ha sido crítico de la política migratoria de Trump, así como de su despliegue militar en aguas del Caribe y los ataques letales a las embarcaciones señaladas de llevar droga, los cuales ha calificado de “asesinatos”.

Trump, en tanto, ha reprochado a Colombia no mostrar suficientes resultados en la lucha antinarcóticos y descertificó al país en esa materia por primera vez en tres décadas. Además, Trump ha llamado a Petro un “capo de la droga”, le retiró la visa y lo sancionó a él y a dos de sus familiares por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin mostrar pruebas.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”, aseguró Petro.