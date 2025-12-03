Misionero de Ohio es acusado de violar desde 2002 hasta agosto de 2018 a niños en Haití

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Ohio presentó una acusación formal contra un hombre de Ohio, acusado de cuatro cargos de conducta sexual ilícita con menores en Haití.

Según documentos judiciales, Jeriah Mast, de 44 años y residente de Millersburg, Ohio, viajó de Estados Unidos a Haití en múltiples ocasiones entre 2002 y 2019, incluso con la organización Christian Aid Ministries (CAM), y abusó sexualmente de menores en ese país.

Durante la investigación, las autoridades obtuvieron registros de vuelo que muestran que Mast había tomado más de 30 vuelos de Estados Unidos a Haití entre noviembre de 2002 y agosto de 2018.

Cada cargo de la acusación se basa en el abuso sexual de un menor diferente en Haití.

“Como se alega, este acusado viajó al extranjero para cometer crímenes atroces e incalificables contra niños vulnerables que viven en una nación empobrecida”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia. “A pesar de que los presuntos delitos del acusado ocurrieron en el extranjero, nuestros aliados policiales y fiscales continuarán buscando incansablemente justicia para las víctimas menores de edad. Dondequiera que la División Penal tenga jurisdicción, nos comprometemos a investigar y enjuiciar a quienes cometen el intolerable delito de abuso y explotación infantil”.

HSI Cleveland está investigando el caso y recibió asistencia sustancial de la Oficina del Sheriff del Condado de Holmes (Ohio).

La abogada litigante Jessica L. Urban de la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS) de la División Penal y las fiscales federales adjuntas Margaret Kane y Jennifer King del Distrito Norte de Ohio están procesando el caso.

Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Liderado por las Fiscalías Federales y el CEOS, el Proyecto Niñez Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar judicialmente a quienes explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas.