Inundaciones en Tailandia deja casi 270 muertos hasta el momento

Las fuertes inundaciones registradas durante la semana pasada en Tailandia han dejado ya 267 muertos, de los cuales solo 142 se han registrado en el distrito de Hat Yai, el más afectado por las lluvias torrenciales provocadas que han azotado el país y que han dejado más de 3.9 millones de afectados.

El Ministerio de Sanidad tailandés ha indicado en un comunicado que las causas específicas de las muertes se están investigando y no descarta que la cifra de víctimas mortales aumente durante los próximos días a medida que avanzan las labores para retirar el lodo y limpiar las carreteras y viviendas afectadas.

Desde el Gobierno, han apostado por establecer comedores públicos para ofrecer alimentos a aquellos que no pueden volver a sus casas. La semana pasada, las autoridades de Tailandia declararon la provincia de Songkhla, en el sur del país, como una "zona de desastre".

Las lluvias torrenciales registradas a lo largo de la última semana han causado estragos también en países como Indonesia, Sri Lanka y Malasia, en una región que ya hace frente a unas de las peores inundaciones y corrimientos de tierra en décadas, con miles de muertos y cientos de desaparecidos.

Millones de personas se han visto gravemente afectadas y han tenido que abandonar sus viviendas para protegerse de los derrumbes y las fuertes corrientes de agua. De momento, la cifra de fallecidos roza los 1,450 y los desparecidos se acercan al millar.