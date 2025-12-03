¡Insolito! Un mapache se emborracha en licorería de Virginia y se desmaya en suelo de un baño

El ladrón enmascarado irrumpió en la licorería cerrada de Virginia la madrugada del sábado y asaltó el estante inferior, donde se almacenaban el whisky escocés y el whisky americano. El bandido era una especie de amenaza nocturna: rompió botellas, se derrumbó una placa del techo y el alcohol se acumuló en el suelo.

El sospechoso actuó como un animal porque, de hecho, es un mapache.

El sábado por la mañana, un empleado de una licorería del área de Ashland, Virginia, encontró al panda de la basura desmayado en el piso del baño al final de su escapada de borracho.

“A mí personalmente me gustan los mapaches”, dijo Samantha Martin, agente del control de animales local. “Son bichitos muy graciosos. Se cayó por una de las placas del techo y se puso furioso, bebiéndoselo todo”.

Martin dijo que llevó al mapache de regreso al refugio de animales, aunque hubo muchas risas en el camino.

“Otro día en la vida de un oficial de control de animales, supongo”, dijo.

El refugio y protección de animales del condado de Hanover elogió a Martin por manejar el robo y confirmó que el mapache se había recuperado.

“Después de unas pocas horas de sueño y sin señales de lesiones (excepto quizás una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado sano y salvo de nuevo en la naturaleza, con la esperanza de haber aprendido que entrar ilegalmente no es la solución”, dijo la agencia.