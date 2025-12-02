Prada compra Versace por 1,400 millones de dólares, iniciando una nueva era

El Grupo Prada cerró la compra de su rival de moda milanés Versace en un acuerdo de 1.375 millones de dólares en efectivo que coloca a la casa de moda conocida por sus siluetas sexys bajo el mismo techo que la estética "ugly chic" de Prada y el atractivo juvenil de Miu Miu.

Se espera que el esperado acuerdo relance la fortuna de Versace, después de un desempeño mediocre posterior a la pandemia como parte del grupo de lujo estadounidense Capri Holdings.

Prada declaró en un breve comunicado que la adquisición se había completado tras obtener todas las autorizaciones regulatorias. Capri Holdings, propietaria de Michael Kors y Jimmy Choo, indicó que el dinero se utilizaría para saldar deudas.

Donatella Versace dio la bienvenida al acuerdo en una publicación de Instagram, que también marcó el cumpleaños del difunto fundador de la marca, su hermano, Gianni Versace.

"Hoy es tu día y el día en que Versace se une a la familia Prada. Pienso en la sonrisa que habrías dibujado en tu rostro", escribió en una publicación que también incluía una foto de 1996 de Gianni Versace con Miuccia Prada.

El futuro de Versace

El heredero de Prada, Lorenzo Bertelli, dirigirá la próxima fase de Versace como presidente ejecutivo, además de desempeñar sus funciones como director de marketing del grupo y jefe de sostenibilidad.

El hijo de la codirectora creativa Miuccia Prada y del presidente del Grupo Prada desde hace mucho tiempo, Patrizio Bertelli, ha dicho que no espera hacer ningún cambio ejecutivo rápido en Versace, aunque también señaló que la compañía, que se encuentra entre las 10 marcas más reconocidas del mundo, ha tenido durante mucho tiempo un desempeño inferior en el mercado.

Prada ha subrayado que la marca Versace, de 47 años de antigüedad, ofrece "un potencial de crecimiento significativo sin explotar".

El atractivo del acuerdo es que combina “el Prada minimalista con un Versace maximalista”, dijo Luca Solca, analista de la consultora Bernstein Group, lo que significa que las marcas no compiten por los mismos clientes.

Versace "hace tiempo que dejó atrás su apogeo", dijo Solca. "El reto y la oportunidad es recuperar su relevancia... Tendrán que inventar algo que la haga atractiva, deseable e interesante de nuevo".

Versace ya ha iniciado un relanzamiento creativo con un nuevo diseñador, Dario Vitale, quien presentó su primera colección durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre. Anteriormente, Vitale era jefe de diseño en Miu Miu, pero su paso a Versace no tuvo relación con el acuerdo con Prada, según han afirmado los ejecutivos.

El desfile recibió críticas mixtas, pero la colección en sí —una colorida y reveladora reminiscencia de los años 80— tuvo una buena acogida entre los compradores. «Creo que este es un primer paso prometedor», dijo Solca.

Rompiendo con el pasado

Capri Holdings pagó 2.000 millones de dólares por Versace en 2018, pero había tenido dificultades para posicionar el perfil audaz de la marca en la reciente era del "lujo silencioso".

El presidente de Capri Holdings, John D. Idol, dijo en un comunicado que "Prada es el socio ideal para guiar a esta célebre casa de lujo hacia su próxima era de crecimiento".

Versace representó el 20% de los ingresos de Capri Holdings en 2024, de 5.200 millones de euros.

Prada declaró, al anunciar el acuerdo en abril, que Versace representaría el 13% de los ingresos proforma del Grupo Prada, mientras que Miu Miu representaría el 22% y Prada el 64%. El Grupo Prada, que también incluye el calzado Church's, registró un aumento del 17% en sus ingresos, hasta alcanzar los 5.400 millones de euros el año pasado.

Fabricación interna de Prada

El Grupo Prada ya ha iniciado los preparativos para incorporar a su rival local Versace a su sistema de fabricación italiano, un motivo de orgullo para el grupo.

"Ya sea para fabricar un bolso de una u otra marca, el saber hacer es el mismo", explicó Bertelli a los periodistas la semana pasada en la fábrica de artículos de cuero del grupo en Scandicci, que ya fabrica bolsos para las marcas Prada y Miu Miu y pronto añadirá Versace.

Los artesanos cosían asas a bolsos de cuero y cortaban el cuero con máquinas láser en la fábrica de artículos de cuero, donde los aprendices aprendían el oficio en la academia de Prada, con 25 años de antigüedad. Se han formado unos 570 nuevos artesanos en un programa de formación interno en las regiones de Toscana, Marcas, Véneto y Umbría.

El año pasado, Prada contrató al 70% de los 120 artesanos que se formaron en la academia. Este año, el número de aprendices aumentó un 28%, alcanzando los 152.

El Grupo Prada ha invertido 60 millones de euros en su cadena de suministro este año, incluyendo una nueva fábrica de artículos de cuero cerca de Siena, una nueva fábrica de géneros de punto cerca de Perugia, además del aumento de la producción en su fábrica de calzado Church's en Gran Bretaña y la expansión de otra fábrica en la Toscana. Esto se suma a los 200 millones de euros invertidos entre 2019 y 2024.