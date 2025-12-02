Lula pide vía telefónica a Trump que retire aranceles al resto de las exportaciones brasileñas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido este martes a su par estadounidense, Donald Trump, en una llamada por teléfono que retire los aranceles al resto de las exportaciones brasileñas, una vez fueron levantados a finales de noviembre las tarifas a productos como la fruta, el café, o la carne.

Durante la conversación, que se ha prolongado unos 40 minutos, Lula ha destacado como "muy positiva" la decisión de Estados Unidos de retirar los aranceles de hasta el 40 por ciento que había impuesto en julio a más de 200 exportaciones.

No obstante, ha trasladado a su homólogo estadounidense que hay otras exportaciones que continúan bajo esta presión arancelaria y confía en poder alcanzar un acuerdo satisfactoria a la mayor brevedad posible, según ha detallado Presidencia en un comunicado.

Las tasas sobra las exportaciones brasileñas formaron parte de un paquete mucho más amplio de aranceles estadounidenses que afectó a productos de todo el mundo. Después de varios meses de ataques y reproches, ambos líderes comenzaron a acercar posturas y finalmente le fueron retirados algunos de estos impuestos.

Washington justificó la imposición de estos aranceles por las supuestas acciones del Gobierno de Brasil contra la seguridad estadounidense, incluyendo ataques a la libertad de expresión y la persecución de rivales políticos, en referencia al expresidente Jair Bolsonaro y su caso por golpe de Estado.

Por otro lado, ambos líderes también han hablado sobre cuestiones de seguridad y han coincidido en señalar su predisposición a colaborar contra el crimen organizado.