El vino tendrá su propia clasificación en guía Michelin

Después de las estrellas para los restaurantes y las llaves para los hoteles, la prestigiosa guía francesa Michelin se abre al sector del vino con la creación de los "racimos", una nueva clasificación para los viñedos, anunció el martes su director, Gwendal Poullennec.

"Abrimos un nuevo capítulo para ofrecer a los amantes del buen comer un nuevo referente con el que celebrar los talentos vitícolas", dijo ante la prensa.

Esta nueva distinción tendrá tres niveles: un racimo para los viñedos de "gran calidad", dos racimos para los considerados de "excelencia" y tres para las casas de "excepción".

También, igual que sucede con los restaurantes y hoteles, existirá la mención "recomendado", para los viñedos que no alcancen el primer nivel.

Para establecer esta jerarquía, se evaluarán cinco criterios: la calidad de la agronomía --reflejo "del trabajo en el viñedo"--, el dominio técnico en la bodega, la identidad del vino, su equilibrio, y su constancia a lo largo de varias añadas.

Un equipo de expertos de la conocida guía gastronómica llevará a cabo las visitas a los viñedos y las evaluaciones, lo que garantizará "la independencia", precisó Poullennec.

Las primeras evaluaciones se centrarán en los sectores de Burdeos y Borgoña, y se darán a conocer en 2026 durante dos eventos distintos cuyas fechas aún no trascendieron.

En los próximos años, la guía planea extender la selección a otras regiones vinícolas de Francia y del mundo.

Un año después de haber entregado las primeras distinciones Michelin para hoteles, la famosa guía roja sigue diversificándose. Pero, como recordó Poullennec, esta incursión en el mundo del vino no es completamente nueva.

Desde 1900, las primeras recomendaciones de la guía roja tenían en cuenta la calidad del vino que se servía. A partir de 2004, un pictograma destacó las mejores cartas de vinos, y en 2019 se creó un premio de sumillería.

El grupo Michelin adquirió en 2016 la guía Parker, referencia mundial en la crítica de vinos, lo que permitió adquirir "una habilidad complementaria" para los equipos de la casa, precisó Poullennec.

La guía Parker continuará existiendo bajo su propia marca, confirmada en octubre por el director general del grupo, Florent Menegaux.