OMS recomienda uso de fármacos GLP-1 para la obesidad junto a dieta saludable y actividad física

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este lunes su primera guía sobre el uso de terapias con péptidos similares al glucagón-1 (GLP-1) para tratar la obesidad, donde recomienda estos fármacos en adultos con obesidad como tratamiento a largo plazo, en combinación con una dieta saludable y la práctica de actividad física.

"La obesidad es uno de los problemas de salud pública más graves de nuestro tiempo. A nivel mundial, más de mil millones de personas viven con obesidad y se espera que esa cifra se duplique para 2030. Es una enfermedad crónica y recurrente que provoca enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer. El año pasado se relacionó con 3,7 millones de muertes en todo el mundo", ha señalado en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

Los fármacos GLP-1, entre los que se incluyen liraglutida, semaglutida y tirzepatida, originalmente desarrollados para tratar la diabetes, cuentan con la aprobación de muchos países para el tratamiento de la obesidad. El pasado septiembre, la OMS añadió estas terapias a su listado de medicamentos esenciales para el manejo de la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo.

"Estas terapias forman parte de una estrategia holística basada en tres pilares. En primer lugar, crear entornos más saludables mediante políticas sólidas; en segundo lugar, proteger a las personas de alto riesgo mediante la detección y la intervención temprana; y tercero, garantizar el acceso a una atención centrada en la persona y de por vida para quienes viven con obesidad", ha detallado Adhanom.

La nueva guía contempla una recomendación, basada en evidencia de certeza moderada, sobre el uso de terapias con GLP-1 para el tratamiento a largo plazo, esto es, más de seis meses, de la obesidad en adultos, excluyendo a las mujeres embarazadas. Pese a la eficacia demostrada de los tratamientos, la recomendación es condicional debido a la falta de datos sobre su uso a largo plazo, su mantenimiento y su interrupción, sus costos actuales, la preparación inadecuada del sistema de salud y las posibles implicaciones para la equidad.

DIETA Y EJERCICIO

"Es fundamental destacar que el uso de GLP-1 no reemplaza la necesidad de una dieta saludable y de actividad física", ha subrayado el director general de la OMS. Por ello, la guía incluye una segunda recomendación, basada en evidencia de certeza baja, que aconseja incluir una dieta saludable y actividad física, a los adultos con obesidad a quienes se les hayan prescrito terapias con GLP-1.

A este respecto, la guía enfatiza la necesidad de crear entornos más saludables mediante políticas poblacionales sólidas para promover la salud y prevenir la obesidad; proteger a las personas con alto riesgo de desarrollar obesidad y comorbilidades relacionadas mediante pruebas de detección específicas e intervenciones tempranas estructuradas; y garantizar el acceso a una atención centrada en la persona y durante toda la vida.

Adhanom ha reconocido los desafíos que plantea la introducción de estos medicamentos, sobre todo en lo relativo a su elevado coste, por lo que ha abogado por trabajar para garantizar un acceso equitativo y asequible. "Sin una acción concertada, estos medicamentos podrían contribuir a ampliar la brecha entre ricos y pobres, tanto entre países como dentro de ellos", ha advertido.

De hecho, las proyecciones de la OMS apuntan que, incluso con una rápida expansión de la producción, las terapias GLP-1 llegarán a menos del 10 por ciento de quienes podrían beneficiarse para 2030. Por ello, Adhanom ha instado a la comunidad mundial a considerar estrategias para ampliar el acceso, como la adquisición conjunta, la fijación de precios escalonados y las licencias voluntarias, entre otras.

Los representantes del organismo internacional han precisado que la nueva guía es un documento vivo que irá actualizándose en función de la evidencia y que su elaboración busca responder a las demandas de Estados miembros y sociedades civiles. Asimismo, han señalado que la próxima semana se publicará una guía dirigida a niños menores de 12 años.