Benjamin Netanyahu

Primer ministro de Israel presenta una solicitud formal de indulto

"La oficina del presidente es consciente de que se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones", manifestó un comunicado del despacho presidencial. 

Benjamin Netanyahu participa en una ceremonia conmemorativa estatal en honor a los soldados caídos en la guerra de Gaza en el cementerio militar del Monte Herzl, en Jerusalén, el 16 de octubre de 2025Alex KOLOMOISKY/AFP

Agencia AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que afronta un juicio por corrupción, presentó una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, informó la oficina del jefe de Estado este domingo.

"La oficina del presidente es consciente de que se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones. Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera", manifestó un comunicado del despacho de Herzog.

El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió al presidente israelí a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.

