Reino Unido no logra acceso a fondo de defensa de UE

Las conversaciones sobre la incorporación del Reino Unido a un importante fondo de defensa de la Unión Europea han terminado sin acuerdo, informó el gobierno británico el viernes, en un revés para su reajuste post-Brexit con el bloque de 27 naciones.

El primer ministro británico Keir Starmer, elegido el año pasado, se comprometió a reparar los lazos con la UE que se tensaron tras la salida de su país en 2020. En mayo, el Reino Unido y la UE anunciaron nuevos acuerdos sobre comercio, viajes y defensa que Starmer calificó como un “ganar-ganar”.

El plan era que la industria de defensa del Reino Unido accediera a un programa de préstamos de la UE de 150.000 millones de euros (170.000 millones de dólares), conocido como Acción de Seguridad para Europa (SAFE, por sus siglas en inglés), creado para ayudar a Ucrania y al resto de Europa a defenderse. Con eso, las empresas británicas pretendían asegurar préstamos baratos respaldados por la UE para adquirir equipo militar.

Pero las negociaciones fracasaron por cuestiones de dinero, cuando el bloque exigió más por la participación del Reino Unido de lo que el país estaba dispuesto a pagar.

El ministro británico de Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, dijo el viernes que las “negociaciones se llevaron a cabo de buena fe, pero nuestra postura siempre fue clara: sólo firmaremos acuerdos que estén en el interés nacional y proporcionen valor por el dinero.

“Aunque es decepcionante que no hayamos podido concluir las discusiones sobre la participación del Reino Unido en la primera ronda de SAFE, la industria de defensa del Reino Unido aún podrá participar en proyectos a través de SAFE en términos de terceros países”, añadió.

Los terceros países pueden participar en proyectos de SAFE hasta un máximo del 35% del valor de un contrato, pero el Reino Unido trataba de negociar un umbral más alto.

Thomas-Symonds afirmó que las dos partes “siguen logrando avances importantes” en otros puntos del acuerdo de mayo, incluyendo energía y comercio de alimentos y bebidas.

El portavoz de la UE, Thomas Regnier, dijo que el bloque sigue “totalmente comprometido a cumplir con nuestra ambiciosa asociación de seguridad y defensa entre el Reino Unido y la UE.

“Si no se pudo encontrar un acuerdo en este momento, no olvidemos que SAFE está abierto por diseño”, señaló. “El Reino Unido puede participar por defecto en SAFE hasta un 35%”.