El papa visita la Mezquita Azul al inicio de reuniones con líderes religiosos de Turquía

El papa León XIV visitó la Mezquita Azul de Estambul el sábado, pero no se detuvo a rezar, mientras iniciaba un intenso día de reuniones y liturgias con los líderes religiosos de Turquía y una misa para la pequeña comunidad católica del país.

El director del Diyanet, la Oficina de Asuntos Religiosos de Turquía, Safi Arpagus, mostró al pontífice las elevadas cúpulas de azulejos de la mezquita del siglo XVII y las inscripciones en árabe en sus columnas.

El Vaticano había dicho que León guardaría un "breve minuto de oración silenciosa" allí, pero no parecía que lo hubiera hecho.

El imán de la mezquita, Asgin Tunca, dijo que había invitado a León a rezar, ya que la mezquita era "la casa de Alá", pero el papa no aceptó la invitación.

Hablando con los periodistas después de la visita, Tunca dijo que le había dicho al papa: "No es mi casa, no es tu casa, (es la) casa de Alá. Si quieres, puedes adorar aquí, pero él respondió, 'está OK'".

"Él quería ver la mezquita, quería sentir la atmósfera de la mezquita, creo. Y estaba muy complacido", añadió.

Más tarde, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo: "El papa experimentó su visita a la mezquita en silencio, en un espíritu de contemplación y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de aquellos que se reúnen allí en oración".

El primer papa estadounidense de la historia está siguiendo los pasos de sus predecesores, quienes realizaron visitas de alto perfil a la Mezquita del Sultán Ahmed, como se la conoce oficialmente, en un gesto de respeto hacia la mayoría musulmana de Turquía.

León se quitó los zapatos y caminó por la alfombrada mezquita en sus calcetines blancos.

Las visitas papales a la Mezquita Azul a menudo plantean preguntas

Pero las visitas siempre han planteado preguntas sobre si el papa rezaría en la casa de culto musulmana, o al menos se detendría para pensar en un silencio meditativo.

No hubo dudas en 2014, con la visita del papa Francisco: se mantuvo durante dos minutos de oración silenciosa mirando hacia el este, con la cabeza inclinada, los ojos cerrados y las manos entrelazadas frente a él. El gran muftí de Estambul, Rahmi Yaran, le dijo al papa después, "Que Dios lo acepte".

Cuando Benedicto XVI visitó Turquía en 2006, las tensiones eran altas porque él había ofendido a muchos en el mundo musulmán unos meses antes con un discurso en Ratisbona, Alemania, que fue ampliamente interpretado como una vinculación entre el Islam y la violencia.

El Vaticano añadió una visita a la Mezquita Azul en el último minuto en un intento de acercarse a los musulmanes, y Benedicto fue calurosamente recibido.

El papa guardó un momento de oración silenciosa, con la cabeza inclinada, mientras el imán rezaba junto a él, mirando hacia el este.

Benedicto luego le agradeció "por este momento de oración".

Era la segunda vez que un papa visitaba una mezquita, después de que San Juan Pablo II visitó brevemente una en Siria en 2001.

La Hagia Sophia quedó fuera del itinerario

Los papas anteriores también han visitado el cercano monumento de Hagia Sophia, una vez una de las catedrales históricas más importantes del cristianismo, además de ser patrimonio mundial de Naciones Unidas.

Pero León dejó esa visita fuera de su itinerario en su primer viaje como papa. En julio de 2020, Turquía convirtió la Hagia Sophia de museo a mezquita, un cambio que generó críticas internacionales generalizadas, incluido el Vaticano.

Después de la visita a la mezquita, León mantuvo una reunión privada con los líderes cristianos de Turquía en la Iglesia Ortodoxa Siria de Mor Ephrem.

Por la tarde, se esperaba que rezara con el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el Patriarca Bartolomé, en la iglesia patriarcal de San Jorge.

Terminará el día con una misa en la Volkswagen Arena de Estambul para la comunidad católica, que cuenta con 33,000 personas en un país de más de 85 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son musulmanes sunitas.

Un momento importante en la historia cristiana

León rezó con estos líderes cristianos el viernes en Iznik, en el sitio del Concilio de Nicea del año 325 d.C., el punto culminante de su viaje.

La ocasión fue para conmemorar 1700 años del concilio, la reunión sin precedentes de obispos que produjo el credo, o declaración de fe, que todavía es recitado por millones de cristianos hoy en día.

De pie sobre las ruinas del sitio, los hombres recitaron el credo. León los instó "a superar el escándalo de las divisiones que desafortunadamente aún existen y a nutrir el deseo de unidad".

Dicha unidad, dijo, era de particular importancia en un momento "marcado por muchos signos trágicos, en el que las personas están sometidas a innumerables amenazas a su propia dignidad".

La reunión de Nicea tuvo lugar en un momento en que las iglesias de Oriente y Occidente aún estaban unidas.

Se dividieron en el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por desacuerdos sobre la primacía del papa, y luego en otras divisiones.

Pero incluso hoy, los grupos católicos, ortodoxos y la mayoría de los protestantes históricos aceptan el Credo de Nicea, convirtiéndolo en un punto de acuerdo y el credo más ampliamente aceptado en la cristiandad.

Como resultado, celebrar sus orígenes en el sitio de su creación con los líderes espirituales de las iglesias católica y ortodoxa y otros representantes cristianos marcó un momento histórico en la búsqueda centenaria de reunir a todos los cristianos.