Honduras elige nuevo presidente y Congreso

Amanda Durón García se mantiene ella y a su madre de 74 años con los aproximadamente 7 dólares que gana al día vendiendo refrescos, patatas fritas y chicles en el campus de la universidad nacional de Honduras.

Sus cuatro hijos adultos ya están casados y ya no viven en casa, pero cada día es una lucha para Durón, de 57 años, y tiene poca fe en que el ganador de las elecciones presidenciales del domingo genere cambios tangibles en su vida.

Las tasas de homicidios y desempleo han mejorado en los últimos cuatro años durante el gobierno de la presidenta saliente Xiomara Castro —incluso el Fondo Monetario Internacional aplaudió la responsabilidad fiscal de su administración— pero si los votantes recompensarán a la sucesora elegida por Castro, Rixi Moncada, del partido socialista democrático Libre por ese progreso incremental es una cuestión abierta.

Desde la perspectiva de Durón, el precio de la comida y aparentemente de todo lo demás solo aumenta. La inflación se ha mantenido entre el 4% y el 5% durante los últimos dos años. Uno de sus hijos emigró a Estados Unidos hace tres años porque no pudo encontrar trabajo en Honduras y ahora teme ser deportado, dijo.

“En este país sale un gobierno y llega otro y la situación económica es igual o peor, si uno no trabaja no come”, señala Durón. “Los políticos solo quieren llegar al poder para enriquecerse ellos, el pueblo es lo que menos les importa”.

Los candidatos

Tras 12 años del conservador Partido Nacional, cuyo último presidente Juan Orlando Hernández cumple una condena en Estados Unidos, y ahora cuatro años del Partido Libre democrático socialista de Castro, los hondureños han probado ambos extremos del espectro político y ninguno ha satisfecho sus demandas básicas de empleo y seguridad.

Además de Moncada, de 60 años, que fue secretario de Finanzas y luego de Defensa de Castro antes de marcharse para presentarse a la presidencia, las encuestas indican que otros dos candidatos tienen posibilidades de ganar el domingo, cuando los hondureños también elegirán un nuevo Congreso. Salvador Nasralla realiza su cuarto intento presidencial, esta vez como candidato del Partido Liberal. Y el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura, lleva el manto del Partido Nacional.

Los candidatos han dado pocos detalles de política durante la campaña, y en su lugar han dedicado su tiempo a acusar preventivamente a sus rivales de manipular el voto.

Moncada habla de “democratizar” la economía con cosas como una estructura fiscal más progresiva y un acceso más fácil a crédito asequible.

Nasralla, de 72 años, que se unió a la candidatura de Castro en las últimas elecciones y fue vicepresidente brevemente, se ha centrado en erradicar la corrupción en su discurso de campaña. El antiguo presentador de televisión sigue presentándose como el candidato alternativo a pesar de haberse aliado con varios partidos durante años. Él también ha advertido sobre fraude antes de la votación del domingo.

Asfura, de 67 años, realiza su segunda candidatura presidencial por el conservador Partido Nacional. Fue ocho años alcalde de Tegucigalpa y se presenta como un constructor práctico capaz de atender las necesidades de infraestructuras de Honduras. Pero anteriormente se le ha acusado de malversación de fondos públicos, acusaciones que él niega.

Ataques preventivos al sistema electoral

Tras la notificación de irregularidades durante una prueba del sistema de resultados preliminares a principios de este mes, que permite a las autoridades electorales presentar resultados preliminares en pocas horas tras el cierre de las urnas, Moncada dijo que no los reconocería.

La retórica que socava la legitimidad de las elecciones ha preocupado a los observadores.

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en Honduras dijo a principios de este mes que “ha observado también acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral”.

“Todos han hablado de fraude”, dijo Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica en la organización no gubernamental enfocada en derechos humanos Washington Office on Latin America. “Crean más incertidumbre en el entorno cuando vemos una clase política que resiste someterse a la voluntad popular, pero también al trabajo de las instituciones electorales”.

Homicidios en caída

Castro asumió el cargo en enero de 2022, con grandes expectativas como la primera mujer presidenta de Honduras y un cambio radical respecto del desacreditado Partido Nacional de Hernández.

Entre sus promesas de campaña estaba revertir la tendencia de depender del ejército para la seguridad interna y devolver más responsabilidad a la policía. Eso parecía estar ocurriendo al principio, pero a finales de 2022 declaró el estado de emergencia para hacer frente a la violencia de las pandillas y suspendió algunos derechos constitucionales.

La mayoría de los municipios de Honduras operan ahora bajo esa orden de emergencia y el ejército vuelve a desempeñar un papel central. El año pasado, Honduras registró su tasa de homicidios más baja en 30 años —estuvo disminuyendo antes de que ella asumiera el cargo y sigue siendo la más alta de Centroamérica, pero a qué se debe esto es objeto de un intenso debate.

Hay señales de que, aunque la violencia ha disminuido drásticamente en ciudades hondureñas como Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha aumentado en zonas más rurales.

Tiziano Breda, analista principal para América Latina y el Caribe en el monitor de conflictos ACLED, dijo que las bandas estaban desplazadas y “adaptadas a esta nueva realidad”. Su violencia se hizo menos pública y, a medida que los homicidios disminuían, las desapariciones forzadas aumentaban, añadió.

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia, una organización no gubernamental que supervisa la violencia en Honduras, dijo que el estado de emergencia es innecesario, en parte porque genera sus propias violaciones de derechos civiles.

“Lo que se requiere es una política pública en materia de seguridad y justicia y no una que levante garantías constitucionales”, dijo Ayesta.

Leydi Coello vive en un barrio difícil de Tegucigalpa y tiene miedo constante de que le roben en la calle o algo peor.

“A mí me han asaltado varias veces, me han quitado todo en la calle y en los buses públicos”, dijo el ama de casa de 54 años.

Ella ya no cree en las promesas de los candidatos para la seguridad pública. “Lo mismo dijeron estos que gobiernan ahora y la situación ha empeorado”.

Trump interviene

Las elecciones han llamado la atención del gobierno de Estados Unidos, que ha mostrado un renovado interés por la región bajo la administración Trump.

El miércoles, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo a la Organización de Estados Americanos que “los acontecimientos previos a estas elecciones hondureñas me preocupan profundamente; parece que Honduras ya está en crisis. Los miembros del Consejo Nacional Electoral se han visto intimidados por las amenazas; las fuerzas armadas han estado retumbando”.

Él ha expresado repetidamente su preocupación de que la legitimidad de las elecciones esté siendo socavada.

A pesar de su retórica izquierdista, Castro ha mostrado ser pragmática en su relación con la administración Trump, recibiendo visitas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de Laura Richardson, cuando la general estadounidense encabezaba el Comando Sur de Estados Unidos. Castro reculó rápidamente en las amenazas de poner fin al tratado de extradición de Honduras y a la cooperación militar con Estados Unidos.

Jake Johnston, director de investigación internacional en el Centro de Investigación Económica y de Políticas, atribuye a la administración de Castro los avances en la economía y las protecciones sociales para los hondureños. Señaló que lo único que el FMI criticó al gobierno este año fue por debajo de su objetivo de gasto social.

También afirmó que Honduras ha recibido a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos y ha actuado como puente para venezolanos deportados que luego fueron detenidos por Venezuela en Honduras.

“El actual gobierno hondureño ha hecho esfuerzos extraordinarios para intentar mantener una relación positiva con la administración Trump”, afirmó.

Aun así, el presidente estadounidense Donald Trump fue inequívoco sobre lo que quiere ver, escribiendo el miércoles en redes sociales su apoyo a Asfura, vinculando a Moncada con Fidel Castro y describiendo a Nasralla como un “comunista borderline”.

“El único verdadero amigo de la Libertad en Honduras es Tito Asfura”, escribió Trump. “Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”.