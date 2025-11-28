chikungunya
¡Alerta! Estos son los síntomas de la chikungunya que ya registra casos en República Dominicana
El Ministerio de Salud Pública informó el jueves que tres personas procedentes de Cuba han dado positivo a esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, mismo vector del dengue y el zika.
- Los síntomas de la chikungunya son fiebre alta de inicio súbito, dolor intenso en las articulaciones, dolor muscular, cefalea, erupciones en la piel y malestar general severo.
La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) emitió una alerta sobre el brote activo de chikungunya reportado en Cuba y que ha registrado la positividad de esta enfermedad en el país.
“Hacemos un llamado especial a la vigilancia en personas que hayan viajado recientemente a Cuba, así como a otras zonas con transmisión activa”, escribió la SID en un comunicado.
Explicaron que esta enfermedad continúa representando un riesgo relevante para nuestra población, especialmente en épocas de lluvias y proliferación de criaderos.
La Sociedad Dominicana de Infectología llamó a la población a eliminar criaderos de mosquitos, usar repelentes, mosquiteros y ropa protectora; mantener entornos limpios y secos y evitar la automedicación, especialmente con antiinflamatorios hasta descartar dengue.
Asimismo, La SDI sugiere a todo el personal médico y de enfermería revisar las guías y recomendaciones actualizadas para el manejo clínico del chikungunya, incluyendo criterios de sospecha, diagnóstico diferencial con dengue y zika, manejo del dolor y medidas de seguimiento ambulatorio.