España afirma que el Estado de Palestina "no es solo un concepto", sino una "realidad"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó este viernes que el Estado de Palestina "no es solo un concepto", sino también una "realidad" que se encarna en representantes políticos como su ministra de Exteriores, Varsen Aghabekian.

En una rueda de prensa posterior al décimo Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que tuvo lugar en Barcelona, el ministro subrayó cómo, en este encuentro en el que se dieron cita 43 países, participaron "en pie de igualdad" Israel, representado por su encargada de negocios en España, Dana Erlich, y Palestina, mediante la presencia de Aghabekian.

El responsable de la diplomacia española definió como "esperanzador" que estos 43 países aboguen por el diálogo y la cooperación para "avanzar de forma conjunta", en vez priorizar "la ley del más fuerte".

Tras defender una vez más la solución de los dos estados, aseguró que España estará siempre "en el centro" de la UpM para promover la paz en la región.

Minutos antes, de hecho, Albares firmó junto al secretario general de la UpM, Nasser Kamel, un documento para que la sede de esta institución siga estando ubicada en Barcelona.