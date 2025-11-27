Trump ordena desplegar 500 soldados más tras ataque contra dos uniformados

Dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron desplegados en la capital de Estados Unidos fueron baleados el miércoles a sólo unas cuadras de la Casa Blanca.

El director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijeron que los efectivos fueron hospitalizados en estado crítico.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, inicialmente dijo que los soldados habían muerto, pero luego rectificó la declaración para decir que su oficina estaba "recibiendo informes contradictorios" sobre su condición. La oficina del gobernador no respondió de momento a preguntas sobre el ataque y la condición de las tropas.

Un sospechoso que estaba bajo custodia también fue baleado y tenía heridas que no se creía que fueran potencialmente mortales, según un funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Tras el incidente, el gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado el envío de otros 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que Trump le pidió enviar más elementos de la Guardia Nacional.

Actualmente hay 2,188 soldados asignados a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno.

Las agencias policiales estaban revisando videos de vigilancia del lugar del tiroteo y creían que el sospechoso se acercó a los soldados y sacó un arma, dijo otro funcionario policial que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Al menos uno de los soldados intercambió disparos con el agresor, dijo el funcionario. Los investigadores estaban tratando de determinar el motivo del atacante, incluyendo si el sospechoso atacó a los efectivos por alguna razón específica, dijo el funcionario.

cerca de la casa blanca

El tiroteo ocurrió aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca.

Un video en redes sociales compartido inmediatamente después mostraba a los socorristas aplicando RCP a uno de los soldados y atendiendo al otro en una acera cubierta de vidrio. Podía verse a otros agentes a pocos pasos sometiendo a un individuo en el piso.

Stacy Walters dijo que estaba en un auto cerca del lugar de los hechos cuando escuchó dos disparos y vio correr a la gente. Casi instantáneamente el área se llenó de agentes.

La presencia de la Guardia Nacional en la capital del país ha sido un tema polémico durante meses, alimentando una batalla judicial y un debate de política pública más amplio sobre el uso del ejército por parte del gobierno federal para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de crimen fuera de control.

Más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron desplegados en Washington en agosto. La semana pasada, alrededor de 160 de ellos se ofrecieron como voluntarios para extender su despliegue hasta fin de año, mientras que los demás regresaron a Virginia Occidental hace poco más de una semana.

Agentes del Servicio Secreto y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban en el lugar, mientras que las tropas de la Guardia Nacional vigilaban cerca. Al menos un helicóptero aterrizó en el complejo de monumentos National Mall.

Trump, quien está en Florida para el feriado del Día de Acción de Gracias, advirtió en un comunicado en redes sociales que el “animal” que disparó contra los efectivos “pagará un precio muy alto”.

"Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional, y a todos nuestros militares y policías. Estas son grandes personas en verdad", escribió Trump en Truth Social . "Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la oficina de la Presidencia, estamos con ustedes".

Trump emitió una orden de emergencia en agosto que federalizó la fuerza policial local y envió tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el Distrito de Columbia. La orden expiró un mes después, pero las tropas permanecieron.

La semana pasada, un juez federal ordenó el fin del despliegue, pero también suspendió su orden por 21 días para permitir que el gobierno federal tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar la decisión.

Los soldados han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en retenes en caminos y también han sido asignados a la recolección de basura y a la vigilancia de eventos deportivos.