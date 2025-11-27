Secretario de Guerra estadounidense visita portaaviones de EEUU desplegado en el Caribe

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, visitó este jueves en el Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos, para agradecer a las tropas por enfrentar a los carteles del narcotráfico, en medio de la creciente tensión con Venezuela.

Hegseth, quien sirvió comida por el Día de Acción de Gracias, resaltó la "valentía" de los militares al recordar también a los dos elementos de la Guardia Nacional heridos en el tiroteo del miércoles en Washington D.C.

"Ya sea en la capital de nuestra nación, patrullando a pie, o en el mar en el hemisferio de nuestra nación, interceptando a los carteles, defendiendo al pueblo estadounidense, estamos agradecidos con ustedes", manifestó el funcionario, según un video compartido por el Departamento de Guerra (DOW, en inglés) en redes sociales.

La visita de Hegseth al USS Gerald R. Ford, desplegado en el Caribe desde el 16 de noviembre, ocurre un día después de su viaje a República Dominicana, donde anunció que Estados Unidos usará dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región en la operación Lanza del Sur.

Además, cuestionado por Venezuela, el funcionario reiteró el miércoles a la prensa que Washington va a "perseguir a los narcoterroristas" porque tiene "todo el derecho del mundo".

Aunque ahora no mencionó a Venezuela, Hegseth agradeció "a los hombres y mujeres que están en este momento en la cubierta de vuelo" del USS Gerald R. Ford, con capacidad para 4,500 tripulantes y 70 aviones, por lo que la Marina de Estados Unidos lo considera la "plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo".

"Todos nosotros (en el Pentágono) trabajamos para ustedes. Trabajamos para facilitar que ustedes sean los guerreros más preparados, más capaces y más letales que nuestra nación necesita", dijo el secretario a las tropas.

En vísperas de su visita, aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron el lunes demostraciones en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de EE.UU., cuyo Gobierno declaró el lunes como terrorista a una organización que llama Cartel de los Soles y que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Además, las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.