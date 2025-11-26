Guyana, el país más atractivo para inversores de América Latina, según Global Citizen Solutions

Guyana encabeza la lista de países más atractivos para inversores y empresarios de América Latina, según el índice 'Global Passport Index 2025' elaborado por la consultora Global Citizen Solutions.

El país cuenta con una puntuación de 52,4, muestra una "innovación muy alta" y se sitúa en el puesto 59 a nivel mundial, mientras que sus ingresos nacionales brutos per cápita se sitúan en los 23.480 dólares (20.251 euros), por encima de países como Brasil (15.550 dólares, unos 13.412 euros) y la presión fiscal es del 40%, al mismo nivel que Chile.

En segundo lugar se encuentra Brasil con una puntuación de 43,9, una presión fiscal del 27,5% y una innovación "alta" que posicionan al país en el puesto 81 a nivel global en materia de inversión.

Chile cierra en ranking con una puntuación de 41,7, una innovación "alta" y unos ingresos nacionales brutos per cápita de 27.410 dólares (23.637 millones de euros).

Otros países que aparecen en la lista son, por orden, Paraguay (40,9 de puntuación), Uruguay (40,5), Argentina (37,9), Perú (36,1), Colombia (36,1), Bolivia (35,5) y Surinam (35,3).

A nivel mundial, Singapur lidera con una puntuación de 84,1, una innovación "muy alta, una presión fiscal del 24% y unos ingresos nacionales brutos per cápita de 102.450 dólares (88.338 euros), seguido de Suiza, Mónaco y Estados Unidos. España se sitúa en el puesto 52 con una puntuación de 54,5 y una innovación calificada de "muy alta".

El índice de inversión examina el atractivo de cada economía para inversores y empresarios a partir de una serie de indicadores, como son la estabilidad económica, la eficiencia fiscal o la gobernanza.