Cuba tendrá apagones en el 57 % de su territorio este miércoles

Cuba tendrá este miércoles apagones durante toda la jornada que alcanzarán cerca del 57 % del país en el horario de mayor demanda de energía en la tarde-noche, una de las tasas más elevadas registradas en el año, según los informes de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Los habituales cortes se deben a la crisis energética en la isla caribeña, agravada desde mediados del año pasado y que ha generado además cinco apagones nacionales en el último año.

Entre las causas actuales del elevado déficit están la “baja disponibilidad en la generación distribuida por falta de combustible”, según las autoridades del sector energético.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, señaló que prevé para el momento “pico” de esta jornada -el de máxima demanda- una capacidad de generación de 1,500 megavatios (MW) frente a una demanda pico de 3,300 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1,800 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1,870 MW.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos y 95 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil). Alrededor de una docena no están operativas por déficit de lubricante.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de “asfixia energética”.