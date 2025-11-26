Incautan dos kilos de metanfetamina ocultos en seis bates de béisbol

Las autoridades cubanas incautaron dos kilogramos de metanfetamina ocultos en seis bates de béisbol en una operación contra el tráfico internacional de drogas en el aeropuerto de La Habana, informaron este miércoles medios estatales.

El vicejefe primero de la Aduana General, William Pérez, informó que “cuatro pasajeros estuvieron implicados en los hechos”, según un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias, que no precisa si permanecen detenidos.

El funcionario de la Aduana subrayó además la “necesidad de consolidar la preparación de las fuerzas en frontera y mantener en alto la percepción de riesgo”.

Las autoridades del país caribeño aseguran que mantienen “firme” su política de “tolerancia cero” a las drogas, y el enfrentamiento “con rigor” a cualquier manifestación vinculada al tráfico de estas sustancias ilícitas.

A lo largo de este año se han realizado varias campañas contra las drogas que incluyen operaciones contra el narcotráfico, iniciativas de sensibilización social y juicios ejemplarizantes, según informó el Ministerio del Interior.

Esto coincide con un aumento de la percepción social de la extensión de ciertas drogas, en especial una denominada "químico" en la isla, elaborada a base de cannabinoides sintéticos y con un precio muy asequible en la calle.

Medios oficiales informaron que en 2024 se incautaron en la isla 1.051 kilogramos de droga, principalmente cocaína, marihuana, metanfetamina y cannabinoides y fueron sancionadas 1.157 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.